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Büyükkonuk Belediyesi'nde 1 saatli uyarı grevi

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DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası Büyükkonuk Belediyesi'nde 1 saatli uyarı grevi
Büyükkonuk Belediyesi'nde 1 saatli uyarı grevi

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle: 

Değerli Basın Emekçileri ve Kamuoyu,

Bugün DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş sendikası olarak 1 saatlik bir uyarı grevi gerçekleştiriyoruz.

Bilindiği üzere son 3 yıldan beridir Büyükkonuk Belediyesindeki mali ve ekonomik sorunlar devam etmektedir. Zaman zaman personelin alacağının 5 aylık maaşa vardığı kamuoyunun da bilgisine gelmiştir.

Geldiğimiz noktada geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu kararı ile Büyükkonuk Belediyesi 96 ay vade ile 140 milyon TL borçlandırılmış, bu miktarın 400 bin TL'si daha önceden var olan sterlin borcu kapatılmış  geriye kalan 1 milyon TL'den ise çalışanın 3 aylık maaşı ödenmiştir. Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarının şu anda 13.Maaş, Mart ayı ve TİS  den kaynaklı sosyal hakları ödenmemiş durumdadır. Bizleri bu alacaklarımızla birlikte daha çok endişeye süren Büyükkonuk Belediyesi'nin sürdürülebilir yapısı ortadan kaybolmuştur. Gelinen noktada Belediyeye kalan Devlet Katkı Payı ve vatandaşın ödediği vergiler Belediye Çalışanlarının net maaşlarını karşılayacak durumda değildir.

Büyükkonuk Belediyesinin bugünlere gelmesinde kötü yönetilmesinin sonuçları olmakla birlikte çözümün adresi artık Büyükkonuk Belediye yönetimi değildir.

Bundan sonraki süreçte Merkezi Hükümetin dikkatini çekmek ve Büyükkonuk Belediyesinin sürdürülemez yapısına çözüm bulmak adına mücadelemiz hem Büyükkonuk bölgesinde hem de Lefkoşa'da devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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