Büyükkonuk Belediyesi'ndeki grev sona erdi

DEV-İŞ, Büyükonuk Belediyesi'nde 50 gündür devam eden grev ve eylemlilik sürecinin, bugün sona erdiğini açıkladı.

DEV-İŞ'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükonuk Belediyesi'nde 50 gündür devam eden grev ve eylemlilik sürecinin, bugün sona erdiği açıklandı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın şahitliğinde imzlanan protokolle grevin sona erdiği kaydedildi.

DEV-İŞ açıklamasında, Bu süreçte desteklerini ve yardımlarını ileten tüm kişi ve kurumlara gösterdikleri dayanışmadan ötürü teşekkür ederiz" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükkonuk Belediyesinde 50 gündür devam eden grev ve eylemlilik süreci bugün İçişleri Bakanı Sn. Ayşegül Baybars’ın şahitliğinde imzalanan protokol ile sona ermiştir. Bu süreçte desteklerini ve yardımlarını ileten tüm kişi ve kurumlara gösterdikleri dayanışmadan ötürü teşekkür ederiz."