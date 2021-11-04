Büyükkonuk Belediyesi'nden Ayfodi Dağı için eylem çağrısı

Açıklamada "05.11.2021 Cuma günü saat 10:00’da tüm bölge halkımızı, tüm basın mensuplarını doğayı seven, koruyan herkesi bölgemizin simgesi olan Ayfodi Dağı’na zarar gelmemesi ve katledilmemesi adına bizimle hep birlikte mücadeleye davet ediyoruz" denildi

BASIN AÇIKLAMASI

Büyükkonuk Belediyesi olarak bölge muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve bölge halkımız ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde taşocağı olarak bilinen bölgenin kuzeye doğru genişletilmesine büyük tepki koyduğumuzu daha önceki açıklamalarımızda belirtmiştik.

Büyükkonuk Belediyesi’nin yapmış olduğu tüm uyarılara ve bildirilere rağmen bölgede görev yapan firmanın kuzeye doğru ilerlediğini ve belediyemizin mühürlemiş olduğu alana girildiği tespit edilmesinin ardından polis ekipleri, zabıta ekibimiz, belediye meclis üyelerimiz ve bölge muhtarlarımız ile birlikte ilgili yere gidip çeşitli incelemeler yapıldıktan sonra konuyla ilgili olan bölgeyi tekrardan belediye ekiplerimiz tarafından mühürlenmiştir.

Bu konu üzerinde yapılan görüşmelerin ardından belediyemiz tarafından alınan karar doğrultusunda 05.11.2021 Cuma günü saat 10:00’da tüm bölge halkımızı, tüm basın mensuplarını doğayı seven, koruyan herkesi bölgemizin simgesi olan Ayfodi Dağı’na zarar gelmemesi ve katledilmemesi adına bizimle hep birlikte mücadeleye davet ediyoruz.