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Büyükkonuk beyaza büründü

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Büyükkonuk beyaza büründü. Karpaz bölgesinde aşırı dolu yağışı ve sağanak yağmur etkili oldu
Büyükkonuk beyaza büründü

Sağanak yağış ve dolu dün Karpaz bölgesinde etkisini gösterdi. Büyükkonuk'ta sabah 09.00 sıralarında aşırı dolu yağışı gerçekleşirken, yollar ve köy beyaza büründü.  Belediye ekipleri, yollarda oluşan dolu birikintilerini traktörlerle yolları temizledi.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi. Yağmur suları yolları kapattı Büyükkonuk doludan etkilenirken, Karpaz’ın diğer bölgeleri de sağanak yağıştan nasibini aldı. 

Mehmetçik bölgesinde sabah saatlerinde yağan yağmurlardan dolayı Çayırova–Büyükkonuk yolu trafiğe kapandı. Şiddetli yağışlardan dolayı ayrıca İskele- Karpaz anayolunun Mehmetçik –Çayırova kavşakları arasında su birikintileri oluştu. 

En çok yağış Karpaz’a

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışı metrekareye 50 kg ile Dipkarpaz, metrekareye 40 kg ile Çayırova’nın aldığını kaydetti. Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre; 30 Kasım-1 Aralık 08.00-08.00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağlımı şöyle:  Esentepe 34 kg/m2, Mehmetçik 32 kg/m2, Zaferburnu 30 kg/m2, Sipahi 28 kg/m2, Tatlısu 25 kg/m2, Mallıdağ 18 kg/m2, Girne 11 kg/m2, Karaoğlanoğlu 6 kg/m2. 

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