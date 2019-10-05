Büyükkonuk EKO Güne Sosyal Medyadan BOYKOT çağrıları çığ gibi büyüyor...

6 Ekim Pazar günü Büyükkonuk'ta düzenlenmesi planlanan Eko Gün ile ilgili sosyal medyadan BOYKOT çağrıları yapılıyor.

22 Ocak Tarihinde Afrika Gazetesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi önüğnde yaşanan olaylardan dolayı yurttaşlar sosyal medya hesaplarından Eko Moko YOK BOYKOT çağrıları yapıyor.

Diğer yandan YDP (Yeniden Doğuş Partisi) ise yaptığı çağrı ile tüm üyelerini etkinliğe katılma çağrısı yaptı.

22 OCAK'TA NE YAŞANMIŞTI?