 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.827
  • Altın 147,259
  • Dolar 3,8619
  • Euro 4,1194
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -9 °C
SON DAKİKAİşte olay olan Suriye anayasa taslağı! Kürtler için...

Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği başkanlığına Kıymet Alibey seçildi

»
Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği başkanlığına Kıymet Alibey seçildi
Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği başkanlığına Kıymet Alibey seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev alacak üyeleri seçti.

Yapılan seçim sonucunda seçilen isimler şöyle:

“Yönetim Kurulu: Başkan Kıymet Alibey, Başkan Yardımcısı Derya Ürüncüoğlu, Sekreter  Arzu Sığırcı, Veznedar, Tahsildar Şerife Demirli, Sosyal İşler Sorumlusu Ayşegül Yiğit, Faal Üyeler: Sözen Özanlar, Şerife Demirli.

Denetleme Kurulu: Başkan Lois Cemal, üyeler: Sonay Uzun, Kısmet Sevindi.

Disiplin Kurulu: Başkan Emel Çoban, üyeler Sadiye Komili, Reyhan Eryurt.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Kanatsız Güvercinler” oyunu 27 Ocak’ta Gazimağusa’da25 Ocak 2017 Çarşamba 15:20
  • Taşcı’nın Kıbrıs Türk Toplumunda Avcılık- Atıcılık Kitabı için imza gecesi düzenlendi25 Ocak 2017 Çarşamba 15:20
  • DAÜ SEM Ada Işığı Çocuk Korosu’ndan koro atölyesi25 Ocak 2017 Çarşamba 14:18
  • Kıbrıs Türk halk türküleri ve havaları Öznur tarafınca kitaplaştırıldı25 Ocak 2017 Çarşamba 12:24
  • SAYTEV Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yeni Erenköy İlkokullarında kütüphane oluşturuyor25 Ocak 2017 Çarşamba 12:15
  • 89. Oscar Ödülleri’nin adayları kimler, hangi filmler?25 Ocak 2017 Çarşamba 10:30
  • Luke Skywalker geri dönüyor!24 Ocak 2017 Salı 17:46
  • “Gönlümüzdeki Şarkılar” Engelsiz Yaşam Evi yararına söylendi24 Ocak 2017 Salı 13:11
  • Cumhurbaşkanı Vekili Siber, Seramikçiler Derneği sergisinin açılışına katıldı24 Ocak 2017 Salı 10:41
  • KIFSAD, Trodos ve civarını gezdi24 Ocak 2017 Salı 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti