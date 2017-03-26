 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Büyükkonuk'ta "deve güreşi" yapılıyor!

» »
Büyükkonuk'ta "deve güreşi" yapılıyor!
Aydın'ın İncirliova İlçesi'ne konuk olan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya ile el sıkıştı. KKTC’de, deve güreşi düzenlenmesi için çalışmalar başladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Burhan Ceyhan’ın aktarımına göre, Türkiye’de Merkezi Aydın'da bulunan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nun başkanı Aytekin Kaya, Aydın'ın İncirliova İlçesi'ne konuk olan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'na Kıbrıs'ta deve güreşi düzenlemeyi teklif etti. Teklifi kabul eden Başkan Sennaroğlu, "Aytekin Kaya ile birlikte oturduk konuştuk. 30 deveyi gerekli izinler alındıktan sonra gemiyle, Büyükkonuk Belediyesi'nin de katkılarıyla KKTC'ye götürüp, ilk kez bir deve güreşi yapacağız. Kıbrıs'ta deve yok, ilk ve tek deve güreşi olacak. Büyükkonuk Belediyesi olarak ülke turizmine böyle bir güreşi kazandırmak bu işleri uluslararası boyuta taşıyabilir. Bu konuda da biz bir köprü olacağız. Kasım ayında uygun bir tarihte Büyükonuk'ta şenlik alanında bir deve güreşi yaptıracağız" diye konuştu.

“YURT DIŞINDA İLK OLACAK”

Federasyon Başkanı Aytekin Kaya ise, "Daha önce Ankara'da deve güreşi yapılmıştı. Ancak biz ilk kez federasyon olarak yurt dışında deve güreşi yapacağız. Kıbrıs'tan gelen Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile de konuyu görüştük ve anlaşma sağladık. Onun da kafasına yattı. Türkiye'deki Yörük kültürünü biz deveciler olarak ilk kez yurt dışında Kıbrıs'ta yaşatacağız. İnşallah bu yıl başkanında katkılarıyla Kıbrıs'ta yapacağız" dedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin yeni genel sekreteri Hüseyin Köle25 Mart 2017 Cumartesi 11:47
  • Ersoy, 3. Kez Eupra Genel Sekreterliğine Seçildi25 Mart 2017 Cumartesi 11:33
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu BRT'ye konuştu25 Mart 2017 Cumartesi 10:49
  • Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Görüşme masasına yeniden dönmek asla kabul edilemez ve kabul edilmemeli”25 Mart 2017 Cumartesi 10:45
  • Bugün Detay'ın manşetinde ne var?25 Mart 2017 Cumartesi 08:32
  • KTOEÖS'ün yeni başkanı belli oldu!24 Mart 2017 Cuma 18:48
  • Bağımsızlık Yolu, gece kulüplerinin kapatılması talebini yineledi24 Mart 2017 Cuma 18:29
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi hemşirelerle ilgili tasarıyı görüştü24 Mart 2017 Cuma 16:02
  • Özyiğit, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü yetkilileri ile görüştü24 Mart 2017 Cuma 15:06
  • Çelebi: “ana felsefemiz her canın önemli olduğu”24 Mart 2017 Cuma 15:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti