Büyükkonuk'ta "deve güreşi" yapılıyor!

Aydın'ın İncirliova İlçesi'ne konuk olan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya ile el sıkıştı. KKTC’de, deve güreşi düzenlenmesi için çalışmalar başladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Burhan Ceyhan’ın aktarımına göre, Türkiye’de Merkezi Aydın'da bulunan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nun başkanı Aytekin Kaya, Aydın'ın İncirliova İlçesi'ne konuk olan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'na Kıbrıs'ta deve güreşi düzenlemeyi teklif etti. Teklifi kabul eden Başkan Sennaroğlu, "Aytekin Kaya ile birlikte oturduk konuştuk. 30 deveyi gerekli izinler alındıktan sonra gemiyle, Büyükkonuk Belediyesi'nin de katkılarıyla KKTC'ye götürüp, ilk kez bir deve güreşi yapacağız. Kıbrıs'ta deve yok, ilk ve tek deve güreşi olacak. Büyükkonuk Belediyesi olarak ülke turizmine böyle bir güreşi kazandırmak bu işleri uluslararası boyuta taşıyabilir. Bu konuda da biz bir köprü olacağız. Kasım ayında uygun bir tarihte Büyükonuk'ta şenlik alanında bir deve güreşi yaptıracağız" diye konuştu.

“YURT DIŞINDA İLK OLACAK”

Federasyon Başkanı Aytekin Kaya ise, "Daha önce Ankara'da deve güreşi yapılmıştı. Ancak biz ilk kez federasyon olarak yurt dışında deve güreşi yapacağız. Kıbrıs'tan gelen Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile de konuyu görüştük ve anlaşma sağladık. Onun da kafasına yattı. Türkiye'deki Yörük kültürünü biz deveciler olarak ilk kez yurt dışında Kıbrıs'ta yaşatacağız. İnşallah bu yıl başkanında katkılarıyla Kıbrıs'ta yapacağız" dedi.