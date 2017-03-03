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Büyükkonuk’ta ikon müzesi oluşturulacak

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Büyükkonuk’ta ikon müzesi oluşturulacak
Büyükkonuk’ta ikon müzesi oluşturulacak. Büyükkonuk Belediyesi ile Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında müze için protokol imzalandı.

Müze oluşturmayla ilgili protokola, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu imza koydu.

Bugün imzalanan protokol kapsamında, Vakıflar İdaresine ait St. George Kilisesi, 10 yıllık süreyle Bakanlığa kiralanıp ikon müzesi olarak düzenlenip açılacak. Müzeyi Eski Eserler ve Müzeler Dairesi çalıştıracak.

Bu sabah saat 10.00’da Bakanlıkta düzenlenen imza törenine Bakan Fikri Ataoğlu ve Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’yla birlikte Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli de katıldı.

SENNAROĞLU

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, törendeki konuşmasında, Bakanlığın Büyükkonuk’a verdiği öneme vurgu yaparak, açılacak müzenin, gerekse Büyükkonuk’un cittaslow, slow-food ve eko-turizmi anlamında turizme büyük katkı yapacağını söyledi.

Eko-köy olan Büyükkonuk’ta turizme ivme kazandırılması için Bakan Ataoğlu’nun çabalarının önemine değinen Sennaroğlu Belediye Meclis Üyeleri adına Bakan Ataoğlu’na ve ilgili daire müdürlerine teşekkür ederek, verilen bu desteğin ve müzenin açılışının özelde Büyükkonuk, geneldeyse ülkenin tanıtımına büyük katkı yapacağını ifade etti.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, eko-turizm ve eko-günlerle başlattıkları hareketin ikon müzesiyle daha ileriye götürüldüğünü belirterek, Vakıflar idaresine ait olan bir yerin kiralanarak müze haline getirilmesiyle ülkeye gelen turistlerin alternatif bir ziyaret merkezi olacağını söyledi.

Ataoğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesiyle yapılan çalışmalar neticesinde hayata geçecek müzenin KKTC’ye hayırlı olmasını diledi.

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