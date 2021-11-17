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Büyükkonuk'ta izinsiz ateş yaktı yangın çıktı!

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Büyükkonuk'ta izinsiz ateş yaktı yangın çıktı!
Büyükkonuk'ta izinsiz ateş yaktı yangın çıktı!

16.11.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Büyükkonuk’ta, R.D.(E-61)’nin arazisi içerisinde bulunan kuru ot ve anızları gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın, yetkili makamdan izni olmadığı halde yaktığı tespit edilmiştir.

Yangın İskele İtfaiye Şubesi tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu 10 dönüm kuru ot ve anız ile bir adet zeytin ağacı yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

FOTO: ARŞİV

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