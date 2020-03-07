Büyükkonuk'ta süresiz grev!

Devrimci Genel İş Sendikası Büyükkonuk Belediyesi'nde 9 Mart Pazartesi gününden itibaren süresiz greve gidiyor.

Aralık, Ocak, Şubat ve 13. Maaşları ödenmeyen çalışanların grevden başka bir seçeneği kalmadığını açıklayan Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit "Artık yapacak bir şey kalmadı. Devletin bu konuya ilgisi yok" dedi.

Büyükkonuk Belediyesi'nin bütçesinin de geçmediğine dikkati çeken Naşit "Pazartesi'nden itibaren Büyükkonuk'ta süresiz grevdeyiz. Mücadelemizi süresiz grevle sürdüreceğiz. Çalışanların haklarının bu şekilde gasp edilmesine göz yumamayız" dedi.