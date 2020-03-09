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Büyükkonuk’ta süresiz grev başladı!

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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Devrimci Genel İş Sendikası Büyükkonuk Belediyesi'nde bu sabah itibariyle süresiz greve gitti.
Büyükkonuk’ta süresiz grev başladı!

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Devrimci Genel İş Sendikası Büyükkonuk Belediyesi’nde bu sabah itibariyle süresiz greve gitti.

Aralık, Ocak, Şubat ve 13. maaşları ödenmeyen Büyükkonuk Belediyesi çalışanları bugün sabah itibariyle süresiz greve gitti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, çalışanların yapacak başka bir şeyi kalmadığını mücadelenin süresiz grevle süreceğini belirtti.

Naşit, belediyenin bütçesinin de geçmediğini belirterek, çalışanlarının haklarının bu şekilde gasp edilmesine daha fazla göz yummayacaklarını belirtti.

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