Büyükkonuk’ta üreticilere bağ eğitimi

Büyükkonuk bölgesindeki üreticilere bağcılıkla ilgili eğitim verildi. Tarım Dairesi ile Büyükkonuk Belediyesi işbirliğinde düzenlenen eğitim çalışmasında, bölge üreticilerine bağ budanması, hastalık ve zararlılarıyla mücadele konularında bilgilendirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi ile Büyükkonuk Belediyesi işbirliğinde düzenlenen eğitim çalışmasında, bölge üreticilerine bağ budanması, hastalık ve zararlılarıyla mücadele konularında bilgilendirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Tarım Dairesi uzmanları tarla günü ve gece eğitimi kapsamında üreticilerin tarlalarını ziyaret ederek uygulamalı bağ budanması; The Pine View tesislerinde de “Bağ Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konusunda eğitim verdi.