Büyükkonuk'taki grev yasaklandı

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit şu açıklamayı yaptı:

Öncelikle bugün toplanan Bakanlar Kurulunda alınan kararla Grevimizin 60 gün süreyle ertelendiğinin bizlere iletildiğini belirtmek isterim.

Tüm bu süreç zarfında bizlerle bir kere bile temas kurmayan 4 aylık maaş alacağı olan personeli bir kez bile dinlemeyen oturdukları koltuklarda günü kurtarmak adına attıkları bu adımın takdirini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

Ülkede yaşanan salgın hastalık ile ilgili olarak , hassasiyeti kavramak ve buna bağlı olarak ilaçlama ve su alımı gibi hizmetlerin yapılmasına müsaade etmekten, grev çadırımızda en az arkadaş ile görev yürüterek hassasiyetimizi ortaya koymanın bedelini grevi yasaklamak olarak cevaplandığını görüyoruz.

Bu gece bu grevi yasaklayan akıllara Anayasanın 49.Maddesinde ki angarya çalıştırmanın yasak olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim.

Hal böyle iken, UBP- HP hükümetinin Büyükkonuk Belediyesi Emekçileri 4 aylık maaş alacakları var iken, Büyükkonuk Belediyesinde ki alacaklar ile ilgili ve iş barışının sağlanması ile ilgili herhangi bir düşüncesi olmadığınıda rahatlıkla görebiliyoruz.

UBP-HP Bakanlar Kurulu gerçekten bu karar ile birlikte DEV-İŞ'in bunu kabullenip üyelerine iş başı yaptıracağını düşünmediğini umuyoruz.

DEV-İŞ üyeleri ile birlikte iş bırakma eylemi noktasında mücedelesine devam edecek ve bundan sonraki süreçte yaşanacaklardan sorumlu da bu geceki kararı alanlar olduğunu belirtmek isterim.

Son olarak UBP-HP hükümeti, 4 aydır evine ekmek götüremeyen salgın hastalığın var olduğu ülkede yaşamını zar zor idame ettiren bu insanların vicdanında çoktan yasaklanmışlardır. Vicdanlarımızda aldığınız kararın bir hükmü olmayacaktır.

ÖMER NAŞİT

DEVRİMCİ GENEL-İŞ BAŞKANI