  • BIST 87.888
  • Altın 310,968
  • Dolar 6,4242
  • Euro 7,1690
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Büyükkonuk'taki grev yasaklandı

» »
Bakanlar Kurulu aldığı karar ile Büyükkonuk Belediyesi'ndeki grevi 60 gün süreyle yasakladı.
Büyükkonuk'taki grev yasaklandı

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit şu açıklamayı yaptı:

Öncelikle bugün toplanan Bakanlar Kurulunda alınan kararla Grevimizin 60 gün süreyle ertelendiğinin bizlere iletildiğini belirtmek isterim.
Tüm bu süreç zarfında bizlerle bir kere bile temas kurmayan 4 aylık maaş alacağı olan personeli bir kez bile dinlemeyen oturdukları koltuklarda günü kurtarmak adına attıkları bu adımın takdirini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.
Ülkede yaşanan salgın hastalık ile ilgili olarak , hassasiyeti kavramak ve buna bağlı olarak ilaçlama ve su alımı gibi hizmetlerin yapılmasına müsaade etmekten, grev çadırımızda en az arkadaş ile görev yürüterek hassasiyetimizi ortaya koymanın bedelini grevi yasaklamak olarak cevaplandığını görüyoruz.
Bu gece bu grevi yasaklayan akıllara Anayasanın 49.Maddesinde ki angarya çalıştırmanın yasak olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim.
Hal böyle iken, UBP- HP hükümetinin Büyükkonuk Belediyesi Emekçileri 4 aylık maaş alacakları var iken, Büyükkonuk Belediyesinde ki alacaklar ile ilgili ve iş barışının sağlanması ile ilgili herhangi bir düşüncesi olmadığınıda rahatlıkla görebiliyoruz.
UBP-HP Bakanlar Kurulu gerçekten bu karar ile birlikte DEV-İŞ'in bunu kabullenip üyelerine iş başı yaptıracağını düşünmediğini umuyoruz.
DEV-İŞ üyeleri ile birlikte iş bırakma eylemi noktasında mücedelesine devam edecek ve bundan sonraki süreçte yaşanacaklardan sorumlu da bu geceki kararı alanlar olduğunu belirtmek isterim.
Son olarak UBP-HP hükümeti, 4 aydır evine ekmek götüremeyen salgın hastalığın var olduğu ülkede yaşamını zar zor idame ettiren bu insanların vicdanında çoktan yasaklanmışlardır. Vicdanlarımızda aldığınız kararın bir hükmü olmayacaktır.

ÖMER NAŞİT
DEVRİMCİ GENEL-İŞ BAŞKANI

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ödemelerini düzgün yapan işverene teşvik.. İşverene her çalışan için 573TL destek27 Şubat 2020 Perşembe 15:30
  • İŞAD'dan asgari ücret artışına tepki27 Şubat 2020 Perşembe 11:59
  • "Özel sektör çalışanlarına 7 ayda %21 artış yaptık"25 Şubat 2020 Salı 20:45
  • Asgari Ücret toplantısı! Bu kez işveren tarafı masayı terk etti!25 Şubat 2020 Salı 17:14
  • Asgari Ücret için kritik toplantı!25 Şubat 2020 Salı 16:55
  • Kamu-İş Perşembe günü tam gün grev açıkladı25 Şubat 2020 Salı 12:44
  • Sol Hareket: İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü korkunç boyutlara ulaştı!18 Şubat 2020 Salı 13:39
  • Kapısız, asgari ücrete yapılan 177 TL’lik zammı eleştirdi11 Şubat 2020 Salı 16:12
  • Tekakpınar asgari ücretin belirlenmesinin ardından basın açıklamasında bulundu10 Şubat 2020 Pazartesi 15:54
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeniden toplanıyor06 Şubat 2020 Perşembe 16:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti