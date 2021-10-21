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Büyükkonuk’un sembol dağı "AYFODİ" tepesi yeni açılan taş ocağına kurban edilmek üzere

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Büyükkonuk’un sembol dağı "AYFODİ" tepesi yeni açılan taş ocağına kurban edilmek üzere
Büyükkonuk’un sembol dağı "AYFODİ" tepesi yeni açılan taş ocağına kurban edilmek üzere

ÇEVRE ÖRGÜTLERİNDEN ÇAĞRI:

Doğayı ve kültürümüzü kazıyan, yok eden yeni taşocaklarına ihtiyacımız yoktur!

SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ...

 

  • Büyükkonuk’un sembol dağı "AYFODİ" tepesi yeni açılan taş ocağına kurban edilmek üzere.
  • Yeni taşocağını "Turizm(!!!) ve Çevre(!!!) Bakanlığı", yetkisini aşarak, usulsüz bir biçimde izinlendirdi.
  • Hem çevre, hem de turizm açısından büyük bir “GAF”.
  • Koca dağın adeta “işportada satılırcasına” amacının dışında, yörede el altından kum-çakıl ürünü olarak pazarlanarak tüketilmesi büyük bir suçtur.
  • Bu tahribatı yapan ve/veya yapılmasına kapı açanların yurt sevisini de sorgulamamıza neden olmaktadır.
  • Bu saldırıya kesinlikle izin vermeyeceğiz ve isyan eden yöre halkının yanında, çevreye duyarlı bütün yurtseverler olarak sonuna kadar direneceğiz.

 

Doğal açıdan yörenin en zengin alanların başında gelen ve "Natura2000" ağı kapsamında potansiyel koruma alanı olarak listelenen, “Eko-Köy” ilan edilen Büyükkonuk’un sembol dağı "AYFODİ" tepesi yeni açılan taş ocağına kurban edilmek üzere… Bölgenin bir yanını dağıtıp tüketen Taş-Yapı'ya ruhsat alanının dışında yeni bir taş ocağı alanı açmak için "Turizm(!!!) ve Çevre(!!!) Bakanlığı"nın, yetkisini aşarak ve usulsüz bir biçimde izin vermesi kabul edilemezdir.

 

Sözde “çevreye sahip çıkan” devletin eli olan, diğer yanda “Ülkemizde turizme kaliteli bir zemin ve imaj kazandırmak yükümlülüğünü üstlenen” bir Bakanlığın asıl görevlerini unutarak böylesine büyük günahlar işlemesi, bilinçsizlik veya ihmal değil bir ihanettir. Hem çevre, hem de turizm açısından büyük bir “GAF” niteliğindeki söz konusu izin derhal iptal edilmelidir. Yeni açılan alan için herhangi bir işletme projesi dahi yok ve Turizm ve Çevre Bakanlığı müsteşarı imzasıyla farklı bir bölgenin 2018'deki şaibeli eski ÇED raporu öne sürülerek onay verilmesi başka bir skandaldır. Ülkede onlarca taşocağı varken habire yenilerinin açılması, plansızlık ve çevreye duyarsızlığının da ötesinde, bu tahribatı yapan ve/veya yapılmasına kapı açanların yurt sevisini de sorgulamamıza neden olmaktadır.

 

İskele Çayırova arasındaki yeni yolun inşaatını yapan TAŞYAPI şirketi, koca dağı adeta “işportada satarcasına” amacının dışında, yörede el altından kum-çakıl ürünü olarak pazarlayarak tüketmesi büyük bir suçtur.  Bu suç takipsiz bir biçimde ortada dururken, denetlemediği ve/veya ses çıkarmadığı için bu suça ortak durumdaki Bakanlığın, daha ileriye giderek söz konusu “katliamın” devamına çanak tutmasını şiddetle kınıyoruz.

 

Taş ocağı için verilen yeni izin, haklı olarak Büyükkonuk ve Kilitkaya halkını öfkelendirmiştir. Sıra, zaten bir kısmını bitirilen, KİLİTKAYA ve BÜYÜKKONUK köylerinin bu simge ismi AYFODİ'yi tamamen ortadan kaldırmaya gelmişse, çevre örgütleri olarak biz bu saldırıya kesinlikle izin vermeyeceğiz ve isyan eden yöre halkının yanında, çevreye duyarlı bütün yurtseverler olarak sonuna kadar direneceğiz. Buralarda dikilmiş olan genç zeytin ağaçlarının göz kırpmadan katledilmesi ve dağın eteklerinde patlatma için hazırlık yapılması yaklaşan felaketin habercisidir.

 

Ocak açma faaliyetlerine büyük bir duyarsızlıkla, vahşice ve fütursuzca girişildiğini, kuzeye doğru alanı büyütmek için ağaçların söküldüğünü tespit ettiğimiz çalışmalarla ilgili olarak diğer tüm makamların yanı sıra, Orman Dairesini de göreve davet ediyoruz.

 

Bizler “doğanın bekçisi” ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

 

 

Saygılarımızla,

 

    • Yeşil Barış Hareketi
    • ÇEKOVA
    • Boğaz-Boğaztepe Kültür ve Çevre Koruma Derneği
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