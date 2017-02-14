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Büyükler İçin Esprilerle Bezeli Yerli Malı Çocuk Karikatürleri

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Büyükler İçin Esprilerle Bezeli Yerli Malı Çocuk Karikatürleri
Türk karikatürist Yavuz Öztürk, çocuklara dair çizgilerle büyüklere dair esprileri harmanlayarak şahane komik işler ortaya çıkarıyor.

1-032.jpg2.png3.png4-020.jpg5.png6-008.jpg8-005.jpg7.png9.png10-002.jpgKarşımızda Şirin Pembe Bulut!

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