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Büyükler İçin Esprilerle Bezeli Yerli Malı Çocuk Karikatürleri
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Büyükler İçin Esprilerle Bezeli Yerli Malı Çocuk Karikatürleri
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YAŞAM
14.02.2017 19:00
Türk karikatürist Yavuz Öztürk, çocuklara dair çizgilerle büyüklere dair esprileri harmanlayarak şahane komik işler ortaya çıkarıyor.
Karşımızda Şirin Pembe Bulut!
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YAŞAM
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