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Büyüklere örnek olsun: 15 yaşındaki Ceyda, saçlarını kanser hastaları için bağışladı

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Büyüklere örnek olsun: 15 yaşındaki Ceyda, saçlarını kanser hastaları için bağışladı
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ni kabul ederek, Londra'dan derneğe bağışlanan saçı takdim etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla KKTC Londra Temsilciliği’nde derneğe bağışlanmak üzere teslim aldığı saçı, Dernek Başkanı Raziye Kocaismail'e sundu.

Ertuğruloğlu, Londra'da yaşayan 15 yaşındaki Ceyda Alemdar'ın saçlarını KKTC Londra Temsilciliğinde düzenlenen bir etkinlikle kestirdiğini ve derneğe bağışladığını anlattı.

KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar’ın kızı Ceyda'nın bu davranışının çok anlamlı olduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, örnek olmasını diledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de, Ertuğruloğlu'na teşekkür ederek, saçları teslim aldı.

Kocaismail, 15 yaşındaki Ceyda'nın bu büyük ve duyarlı davranışına teşekkür ederek, derneğe destek veren herkese teşekkür etti.

Kocaismail, Ertuğruloğlu'nu pazar günü Akdoğan'da düzenlenecek yürüyüşe de davet etti.

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