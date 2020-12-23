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Büyükoğlu: “13. Maaş Lütuf Değil Haktır! Hedef Kamudaki Haklar Geriye Gitmeden, Özel Sektörün de İyileştirilmesi Olmalıdır”

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Büyükoğlu, verilecek mücadelenin kamudaki hakların budanmasına izin vermeden, örgütlenme yolu ile özel sektörün koşullarının da iyileştirilmesi için olması gerektiğini vurguladı.
Büyükoğlu: “13. Maaş Lütuf Değil Haktır! Hedef Kamudaki Haklar Geriye Gitmeden, Özel Sektörün de İyileştirilmesi Olmalıdır”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, 13. Maaşların son yıllarda sanki birilerinin lütfuymuş gibi lanse edilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, “13. Maaş lütuf değil haktır. Kazanılmış haklarda geriye gidilmesine göz yumulursa bu tüm toplumun zararına olacaktır” dedi.

Büyükoğlu, verilecek mücadelenin kamudaki hakların budanmasına izin vermeden, örgütlenme yolu ile özel sektörün koşullarının da iyileştirilmesi için olması gerektiğini vurguladı.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

13. Maaşlar son yıllarda sanki birilerinin lütfuymuş gibi lanse edilmeye çalışılsa da, kazanılmış bir haktır ve ödenmesi zorunluluktur. Her yılın sonunda bu maaşların tartışma konusu yapılması ise bilinçlidir ve nihai hedef bu hakkı önce bir lütuf haline getirip, günü geldiğinde ortadan kaldırmaktır.

Elbette ki özel sektör emekçileri de, hem döviz artışı, hem pandemi koşulları nedeniyle oldukça zor durumdadır. Maalesef emekçiler hükümet tarafından kaderine terk edilmiş, başınızın çaresine bakın denmiştir. Ancak emekçiyi kaderine terk eden aynı kişilerin, şimdi sanki 13. Maaşları özel sektör emekçilerine verecekmiş gibi, kamu çalışanlarının haklarını hedef gösterme çabası büyük kurnazlıktır. Hükümetin niyeti özel sektör emekçileri için başka kalemlerden kesinti yapmak olduktan sonra, bu kesintilere en başta bir yıldır ülkeye gelmeyen milletvekillerinin maaşlarından başlanabilir. 13. Maaşlar kazanılmış bir haktır ve yalnızca kamu çalışanları değil, başta esnafımız olmak üzere iç piyasa için önemli bir katkısı vardır. Kazanılmış hakların lütuf haline getirilmesine ya da geri alınmasına göz yumulması, tüm toplumumuz için ileride daha olumsuz tablolara yol açacaktır.

Bu bağlamda 13. Maaşlardan taviz vermeyeceğimizi belirtir, hedefimizin kamudaki haklar geriye gitmeden, özel sektörün örgütlenme yoluyla daha iyi koşullara kavuşturulması olduğunu yineleriz.

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