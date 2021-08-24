Büyükoğlu: “Bizi Bizden Başka Koruyan Yok, Lütfen Bilime İnanalım, Aşı Olalım”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, halkı bilime inanmaya ve aşı olmaya çağırdı. Büyükoğlu çağrısında, pandemi süreci boyunca hükümet edenlerin halkı düşünmediğini, ne ekonomik anlamda ne de sağlık anlamında gerekli önlemlerin alınmadığı ve halkın ikinci hatta üçüncü plana atıldığına dikkat çekti.

Büyükoğlu “Yaşayarak gördük ki bizi bizden başka koruyan, düşünen, önemseyen yok. Halk olarak kendi kendimizi korumalıyız” dedi. “İnsanlık tarih boyunca bilime inandığı durumlarda ilerlemiş, bilim yerine iddialara inandığı yerde gerilemiştir” diyen Büyükoğlu, halkı aşı olmaya çağırdı.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:



Hem ülkemiz, hem de tüm dünya 2020 yılının başından beri çok zor bir dönemden geçmektedir. Malesef bu süreç bize, hükümet edenlerin veya hükümet edenleri kukla gibi idare eden ultra zenginlerin, halkın sağlığı, canı ya da geçim derdiyle ilgili bir gaile gütmediğini bir kez daha göstermiştir. Her krizde, her savaşta ve sistemin her çıkmazında olduğu gibi, Covid-19’da da faturayı yalnızca ekmeğinin derdindeki halk ödemiştir.

İşte bu nedenle, HAKSEN olarak tüm halkımızı aşı olmaya çağırma ihtiyacı hissetmekteyiz. Çünkü aşı, böylesi bir salgının sonunu getirebilecek yegane yoldur. Bu salgının devamında faturayı ödeyecek, çocuğu okula gidemeyecek, iş yeri kapanacak, borç batağına düşecek, kalabalık dairelerde canını tehlikeye atarak çalışacak olanlar yine bizleriz. Ne hükümet edenlerin, ne de onlara her istediğini yaptıran büyük sermaye kesiminin kaybedecek bir şeyi yoktur. Bizim ise -bizden başka- bizi koruyacak, sahip çıkacak kimsemiz yoktur. Halk olarak birbirimizi korumalı, herkesin sağlığı, canı, ekmeği, eğitimi ve geleceği için aşı olmalıyız. İnsanlık tarih boyunca bilime inandığı durumlarda ilerlemiş, bilim yerine iddialara inandığı yerde gerilemiştir. Bunu her daim hatırlamakta fayda vardır.



HAKSEN BASIN BÜROSU