Büyükoğlu: “Haksen basın sektörünün susturulmasına asla izin vermeyecek. Özgür basın susturulamayacak”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, hükümetin birçok sektöre olduğu gibi basın sektörüne de üvey evlat muamelesi yaptığını belirterek, HAKSEN’in basın sektörünün susturulmasına asla izin vermeyeceğini, özgür basının susturulamayacağını kaydetti.

Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, basın sektörünün, yer ve saat fark etmeksizin çalışmaya devam ettiğine işaret ederek, basın çalışanlarının görevleri başında olduğunu, halkı anbean bilgilendirmek için canla başla uğraştıklarını söyledi.

“Ancak hükümet özgür basını susturma peşindedir” diyen Büyükoğlu, yazılı basınını durduran birçok yer olduğunu, ekonomik krizden dolayı işçi kıyımı yapıldığını, UBP-HP Hükümeti’nin ise buna dur diyemediği gibi, hiçbir destek de sağlamadığını vurguladı.

Büyükoğlu, yayımlanan tüzükte bile basın sektörünün bu destek kapsamının dışında bırakıldığına işaret ederek, “Hükümet kendi sesini duyurmak için muhtaç olduğu dalı kesiyor” dedi.