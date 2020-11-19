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Büyükoğlu: “KTHY Mağdurları Hala Haklarını Bekliyor, Adalet İstiyor”

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu bugün yaptığı açıklama ile yaklaşık 10 yıl önce kurumun iflası ile ortaya çıkan KTHY mağdurlarının geçen süre zarfında unutulduğu, ancak mağduriyetlerin hala giderilmediğini söyledi.
Büyükoğlu: “KTHY Mağdurları Hala Haklarını Bekliyor, Adalet İstiyor”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu bugün yaptığı açıklama ile yaklaşık 10 yıl önce kurumun iflası ile ortaya çıkan KTHY mağdurlarının geçen süre zarfında unutulduğu, ancak mağduriyetlerin hala giderilmediğini söyledi.

KTHY mağdurlarının tazminatlarını alamadığı ve ihtiyat sandığı yatırımlarının henüz tamamlanmadığını ifade eden Büyükoğlu, “özellikle ihtiyat sandığı yatırımları İhtiyat Sandığı Dairesi ciddi bir külfete dönüşmüştür çünkü faiz işlemektedir. Daha çok gecikme daha çok faiz demektir, oysa kamusal kaynaklarımızın her bir kuruşu altın değerindedir.” dedi.

 

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

 

Yaklaşık 10 yıl önce kurumun iflası ile çalışanların ortada kalması sonucu ortaya çıkan ‘KTHY mağdurları’, aradan geçen uzun süre sonrası toplumsal hafızada geçmişte kalmıştır. Bunu fırsat bilen hükümet edenler ise, KTHY mağdurlarının artık mağdur kalmaması için gereken adımları atmamıştır. KTHY mağdurları o dönem yaşadıkları işsizlik durumundan ötürü borçlarına gelen faizleri misliyle ödemek durumunda kalmış, ancak devletten tazminatlarını halen daha alamamıştır.

 

Öte yandan henüz tamamlanamayan ihtiyat sandığı alacakları hem çalışanları, hem de tüm halkımızı mağdur etmektedir. Zira bu alacağın faizi işlemekte, İhtiyat Sandığı’nın ödeyeceği miktar her geçen günle birlikte artmaktadır. Günün sonunda bu faiz, malesef yine halkımızın, yine hepimizin cebinden çıkacaktır.

Bununla birlikte, Kıbrıslı Türklerin en değerli kurumlarından birinin batmasına neden olan ve yüzlerce insanın işsiz kalmasına yol açanlarla ilgili yargı süreci de aradan geçen 10 yıla rağmen bir arpa boyu yol katetmemiş, adalet yerini bulmamıştır.

Hükümet edenlere çağrımızı yineliyoruz; bir an önce hükümet kurulmalı, halkın sorunları için mesai harcanmaya başlanmalıdır. Geç kalınan her gün hepimizin zararınadır. Kasım ayında hazırlanmasına başlanacak olan 2021 yılı bütçesinde KTHY mağdurlarının hakları olan alacakları mutlaka yer almalıdır. Emekçilerin hakları olanı almak ve adalet için bekleyecek bir 10 yılı daha yoktur.

 

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