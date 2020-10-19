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Büyükoğlu: Ülkemiz için hayırlı olsun

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Hak-Sen Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, toplum lideri olan Cumhurbaşkanının, halkı bütünleyici bir rol üstlenmesi ve ülkeyi tanıtma adına adımlar atması gerektiğini söyleyerek, çıkan sonucun Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Büyükoğlu: Ülkemiz için hayırlı olsun

Hak-Sen Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, toplum lideri olan Cumhurbaşkanının, halkı bütünleyici bir rol üstlenmesi ve ülkeyi tanıtma adına adımlar atması gerektiğini söyleyerek, çıkan sonucun Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun, Mustafa Akıncı ve  Ersin Tatar arasında olduğunu anımsatarak, halkın kararını Ersin Tatar’ın yanında kullandığını kaydetti. Büyükoğlu, “HAKSEN olarak Sayın Ersin Tatar’ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz. Sayın Akıncı’ya da ülkemiz için verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” dedi. 

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