Büyükoğlu:"Hükümetin algı operasyonu tutmayacak"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HakSen), hükümetin üstelik meclis açıkken Yasa Gücünde Kararname ile Hayat Pahalılığı ödeneğini 4 ay süreyle maaşlara yansıtmama kararına karşı dava açıyor

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HakSen), hükümetin üstelik meclis açıkken Yasa Gücünde Kararname ile Hayat Pahalılığı ödeneğini 4 ay süreyle maaşlara yansıtmama kararına karşı dava açıyor

Büyükoğlu: Artık bardak taştı

Haksen Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı açıklamada, hükümet vatandaşın aklıyla oyun oynamaya devam ettiğini söyledi.

Büyükoğlu, "Ama bardak taştı. Hükümet Hayat Pahalılığını Bakanlar Kurulu kararıyla durdurmuş. Yapmaya çalıştıkları da, bu konuda yanlış algı yaratarak, kamu çalışanlarıyla özel sektör emekçilerini birbirini düşürmektir" dedi.

"Hükümetin algı operasyonu tutmayacak"

Hükümetin bu algı operasyonunun bir işe yaramayacağını belirten Büyükoğlu, "Bilsinlerki bu halk uyandı" ifadelerini kullandı.

Büyükoğlu, bu karardan, özel, kamu, çiftçi, hemşire, öğretmen ve küçük esnaf olmak üzere, halkın yüzde 70'inin etkileneceğini kaydetti.

Büyükoğlu, sendikalara seslendi: Gelin tek yumruk olalım

"Sen 4 ay Hayat Pahalılığını dondur, herşeye de zam yap, yemezler paşalar!" diyen Büyükoğlu, hukuksal mücadele başlatacaklarını da belirtti..

Büyükoğlu, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm sendikalar, sivil toplum örgütleri, dernekler ve birlikler ile muhalefette olan ama muhalefet yapmayan partiler de dahil, birlik olmak zamanıdır. Tek yumruk olmalıyız" dedi.