  • BIST 1.419,690
  • Altın 497,46
  • Dolar 8,5230
  • Euro 10,0700
  • Lefkoşa 43 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Büyükoğlu’ndan Elektrik Zammına Tepki

» »
Büyükoğlu’ndan Elektrik Zammına Tepki
Büyükoğlu’ndan Elektrik Zammına Tepki

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, elektriğe yapılması gündeme getirilen yüzde 30’luk zamma tepki gösterdi.

Büyükoğlu, TL’nin ve maaşların eridiği, alım gücünün daha da düştüğü, borçların katlandığı, pandemiyle ekonominin iyice çöktüğü bir dönemde böylesi okkalı bir zammın dile getirilmesinin dahi utanmazlık olduğunu kaydetti. Büyükoğlu, asgari ücretin çok uzun zamandır yerinde saydığını, komisyonun toplantı dahi gerçekleştiremediğini, ancak buna rağmen ‘’asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa sabitlenmesi’’ taleplerinin görmezden gelindiğini söyledi. Büyükoğlu, “hükümet edenlerden halka destek olmaları anlamında ümidi keseli çok oldu. Halk bir şekilde ayakta kalmaya çalışırken, bari gölge etmesinler” ifadelerini kullandı.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Elektriğe yapılması gündeme getirilen yüzde 30’luk zam ile ilgili durumunu öfke ve hayal kırıklığıyla takip etmekteyiz.
Öfkeliyiz; çünkü TL son sürat değer kaybeder, maaşlar erirken, piyasa daha da pahalılaşır, alım gücümüz günden güne düşerken, ülkede yerinde sayan tek şey asgari ücret olmuştur.
Komisyon toplantı dahi yapamamakta, ancak buna ragmen “asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa sabitlenmesi” talebimiz görmezden gelinmektedir.

Hayal kırıklığı içerisindeyiz çünkü; hükümet edenlerden halka destek olmaları anlamında ümidi keseli çok olsa da, bir şekilde ayakta kalmaya çalışan halka böyle bir darbe daha vuracak kadar alçalmamalılardı. Ülkeyi yönettiklerini iddia edenlerden halkın beklentisi “Gölge etmeyin, başka ihsan istemez” noktasına gelmişken, böylesi bir zammın dile getirilmesi dahi büyük bir utanmazlık ve aymazlıktır.

Sendikamız gelişmeleri yakından takip edecek, başta asgari ücretli özel sektör çalışanları olmak üzere halkımızın daha fazla mağdur edilmemesi için tüm imkanlarıyla mücadeleye devam edecektir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Narenciye Üreticiler Birliği CYPFRUVEX’in Üreticileri Ödemediğini Savundu05 Ağustos 2021 Perşembe 14:59
  • Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi 13 Ağustos’a kadar kapalı olacak05 Ağustos 2021 Perşembe 14:41
  • Orman Yolları Da Dahil Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı Uzatıldı05 Ağustos 2021 Perşembe 14:17
  • “Asgari Ücreti Belirleyin” Çağrısı05 Ağustos 2021 Perşembe 14:15
  • Endonezya: Aşısızların ölüm oranı üç kat fazla05 Ağustos 2021 Perşembe 14:14
  • KTÖS, KTOEÖS ve KTTB, Okulların Yüz Yüze Eğitime Açılması İçin Önerilerini Açıkladı05 Ağustos 2021 Perşembe 14:11
  • Aşı olmayan gençlerde hastalık yayılıyor05 Ağustos 2021 Perşembe 12:52
  • Sebze ağırlıklı beslenme ve egzersiz miyom riskini azaltıyor05 Ağustos 2021 Perşembe 12:47
  • İsrail güçleri, Batı Şeria'da yapım aşamasındaki 3 evi yıktı05 Ağustos 2021 Perşembe 12:45
  • İngiltere’de 16 ve 17 yaşındaki çocuklara aşı uygulaması başlayacak05 Ağustos 2021 Perşembe 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti