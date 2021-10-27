Büyükoğlu’ndan Zamlara Tepki: Ateşe ‘Benzin’ Döküyorsunuz, Yapmayın

Büyükoğlu, akaryakıta yaklaşık 1 TL zam yapılması ve tüp gazın 140TL olmasına yönelik girişimlere tepki göstererek, “işiniz zam, gücünüz halka yetiyor. Bir kaç şirketin keyfine göre fiyat belirlemesine göz göre göre izin veriliyor” dedi.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, akaryakıta yaklaşık 1 TL zam yapılması ve tüp gazın 140TL olmasına yönelik girişimlere tepki göstererek, “işiniz zam, gücünüz halka yetiyor. Bir kaç şirketin keyfine göre fiyat belirlemesine göz göre göre izin veriliyor” dedi.



Büyükoğlu açıklamasında, “Bu krizde, insanların ne ulaşım ne de ısınma için başka alternatifi yokken yapılması planlanan bu zamlar, her konuda olduğu gibi halkı ortada bırakmak, halka darbe üstüne darbe vurmaktır” ifadelerini kullandı.



HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:



Halkımızın alım gücü düştükçe düşüyor, insanlarımız fakirleşiyor, yoksullaşıyor. Pandeminin etkileri hala sürerken, TL’nin hız kesmeyen değer kaybı, artan market fiyatlarıyla insanlar değil gelecek planları, günlük masrafların dahi altından kalkamayacak duruma geliyor.



Tam da bu ortamda, 2 şirket çıkarak, “zam yapılmazsa benzin vermiyoruz” diyor. Ülkeyi yönetenler ise bu şirketlerle ilgili gereğini yapacağına, onlara boyun eğiyor ve darbeyi halka vuruyor.



Hükümet edenlere sesleniyoruz;



İşiniz zam, gücünüz ise halka yetiyor!

Bu krizde, insanların ne ulaşım ne de ısınma için başka alternatifi yokken yapılması planlanan bu zamlar, her konuda olduğu gibi halkı ortada bırakmak, halka darbe üstüne darbe vurmaktır!

Artık halk nezdinde kalmayan itibarınızın kırıntıları için dahi olsa, bu yanlıştan geri adım atınız! Halkın zaten günden güne büyüyen çaresizliğine öfke katıyor, ateşe ‘benzin’ döküyorsunuz… Yapmayınız.

HAKSEN Başkanı

Eren Büyükoğlu