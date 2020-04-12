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Büyükyılmaz: "Akıncı hükümetten rol kapma peşinde"

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YDP Genel Sekreteri Büyükyılmaz, "Akıncı hükümetten rol kapma peşinde" değerlendirmesini yaptı.
Büyükyılmaz: "Akıncı hükümetten rol kapma peşinde"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Turan Büyükyılmaz, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hükümetten rol kapma peşinde olduğunu ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Güney Kıbrıs’tan, elimizde bol miktarda bulunan ve toplam değeri 5 bin Euro’dan daha az olan bir ilacı yardım adı altında temin ettiğini belirten Büyükyılmaz, “Bunu da büyük bir başarı imiş gibi basın açıklaması yaparak kamuoyuna duyurmuştur” açıklamasını yaptı.

Turan Büyükyılmaz, açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Akıncı'nın kalemşör ve beslemeleri ise bu yardımı daha da büyüterek, işi aradaki sınırların kaldırılmasını talep edecek kadar hadsiz bir noktaya ulaştırmışlardır.

Üzülerek belirtmeliyiz ki, Sayın Akıncı Güneydeki Trodos yangınında bile bizim helikopter desteğimizi red eden bir anlayıştan 5000 auroluk ilaç talep ederek onurumuzu ayaklar altına almıştır.

“Konu Sağlıktır” diye savunma yapanlara hatırlatalım ki;  muhatabımız Rumlar,  bir müddet önce meydana gelen Trodos yangınında bizim yardım teklifimizi kabul etmemiş, Türkiye'nin teklifini ise birçok şart ileri sürerek red etmişlerdi.

Ve yine hatırlatalım ki bu ilaçtan elimizde bol miktarda vardır ve istenildiği anda Anavatandan derhal temin edile bilinir.

Hal böyle iken komik bir yardımı büyük bir yardımmış gibi gösteren ve böylesi bir olayda bile siyasi propaganda yapmaya çalışan Sayın Akıncı, Hükümetten rol kapmaya çalışmaktadır.

Sayın Akıncı hiç olmazsa bu dönemde muhalefetin gösterdiği sağduyulu davranışı göstermeli ve artık Hükümetten rol kapmaya çalışmaktan vaz geçmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanı "İlacı kendi kafamdan istemedim. Doktorların talebi idi" diyerek ikinci bir gaf daha yapmıştır.

Bu ülkenin bir Hükümeti, o Hükümetin bir Sağlık Bakanı ve Hükümete bağlı çalışan Sağlık Komitesi vardır.

İhtiyaçları bunlar talep ve temin eder ve güçleri yetmez ise Sayın Cumhurbaşkanından yardım isterler. Sayın Cumhurbaşkanı da üzerine düşeni o zaman yapar. Kendi başına Hükümeti yok sayarak hareket edemez.

YDP olarak Sayın Cumhurbaşkanını paralel hükümetçilik oynamaktan vaz geçmeye ve Anayasal sınırlarını zorlamamaya davet ediyoruz”

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