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Büyükyılmaz: Arıklı Olduğu Sürece Ben Yokum

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Büyükyılmaz: Arıklı Olduğu Sürece Ben Yokum
Büyükyılmaz: Arıklı Olduğu Sürece Ben Yokum

Kardeşçe yola çıktık,arkadaşca tamamladık; 2016 yılı itibari ile önce YDH'da müteakiben YDP'nin kurulmasında ,milletvekilli ve Bakan olmanız için çok büyük emek verdim.

Önce Hocam sonra Başkanım dediğim Erhan ARIKLI ile yollarımız bugün itibari ile ayrılmıştır.

Bir söz vardır siyasette ne ebedi dostluk nede ebedi düşmanlık vardır.Arkadaşca kapılarımız birbirimize açık,siyaseten bir daha bir araya gelmeyecek şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Yeni ekibiyle kendisine başarılar diliyorum. Not: partiden istifam söz konusu değildir.

Erhan ARIKLI olduğu sürece uzak kalacağım.

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