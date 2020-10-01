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Büyükyılmaz, Arıklı'nın karantinasının bu kadar uzaması ister istemez herkesin kafasını karıştırıyor

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Büyükyılmaz, “Sayın Genel Başkanımızın karantinasının bu kadar uzaması ister istemez herkesin kafasını karıştırıyor."
Büyükyılmaz, Arıklı'nın karantinasının bu kadar uzaması ister istemez herkesin kafasını karıştırıyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı ile YDP Genel Sekreteri milletvekili Bertan Zaroğlu’nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Arıklı’nın YDÜ tarafından dün yapılan test sonucunun negatif; Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı test sonucunun ise yine düşük pozitif çıktığı belirtilerek, Arıklı’ya bugün YDÜ tarafından ikinci test yapıldığı kaydedildi.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu’nun ise 3 gün komada yattığı Ankara Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin tamamlandığı ve bugün taburcu edildiği belirtilen açıklamada, Zaroğlu’nun, nekahet dönemini Türkiye’de geçirip önümüzdeki hafta Kıbrıs’a döneceği ifade edildi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz, “Sayın Genel Başkanımızın karantinasının bu kadar uzaması ister istemez herkesin kafasını karıştırıyor. Dün YDÜ’nün yaptığı testin negatif, Bakanlığın yaptığı testin ise düşük pozitif çıkması kafalarımızı iyice karıştırdı. Kötü şeyler düşünmemeye çalışıyor ve Genel Başkanımızın test sonucunu sabırla bekliyoruz. Öte yandan ağır bir tedavi süreci geçiren Genel Sekreterimizin tedavisinin tamamlanmasını ise sevinçle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan ve Genel Sekreter başta olmak üzere kendinin de içinde olduğu bazı yetkililerin testlerinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındıklarını anımsatan Büyükyılmaz, seçim kampanyasından uzak kaldıklarını kaydetti.

Büyükyılmaz, “Kampanyanın en önemli döneminde bir adayın haftalarca sahadan uzak kalması büyük bir dezavantaj elbette. Seçim Komite Başkanı olarak kalan günleri en iyi şekilde değerlendirmek için kampanya programımızı yeniden düzenledik. Bir kaç günden beri kadın ve gençlik kollarımızın da katılımı ile sahaya döndük. Bütün dezavantajlara rağmen alabileceğimiz en yüksek oyu alarak adayımızı ikinci tura taşıyacağız.” dedi.

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