Büyükyılmaz: “Başbakan ve yardımcısı iddiaları cevaplandırmak zorundadır”

Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun dün Meclis kürsüsünde “Emirname vurgunu” ile ilgili bazı belgelere dayanarak ortaya koyduğu iddialara henüz hükümet kanadından bir cevap gelmediğini belirtti.

“Bölgede faaliyet gösteren İsrailli firmalar başta olmak üzere, bazı firmalara ciddi bir vurgun imkânı yaratıldığının ortaya konulduğunu” kaydeden Büyükyılmaz, İçişleri Bakanına bazı sorular yöneltilmesine rağmen Mecliste olmayan Bakandan bu soruların cevabını almanın mümkün olmadığını ifade etti.

Büyükyılmaz, partisi adına yayınladığı açıklamada, Genel Başkan Erhan Arıklı’nın 3 Aralık 2018 tarihinde İçişleri Bakanına yazılı bir soru önergesi vererek, “Emirname yayınlanmadan önce İskele-Yeniboğaziçi bölgesinde hangi firmaların bölgeden büyük araziler satın aldığını ve ilgili kurumların bu arazilere hangi boyutta bina yapılması için inşaat ruhsatı izni verildiğini” açıklamasını istediğini hatırlattı.

“HANGİ FİRMALAR…”

İç Tüzük gereği Bakanın, bir ay içerisinde bu yazılı soruya cevap vermesi gerekirken, aradan yaklaşık bir sene geçmesine rağmen cevap vermediğini kaydeden Büyükyılmaz, “Kamuoyu önünde Sayın Bakana tekrar soruyoruz;Emirname yayınlanmadan önce hangi firmalar bölgede büyük araziler kapatmıştır? Emirname yayınlanmadan önce hangi firmalar Şehir Planlama Dairelerinden planlama onayı, Kaymakamlıklardan da inşaat ruhsatı almışlardır?” sorularını yöneltti.

“ZAROĞLU’NUN ORTAYA KOYDUĞU BELGELER VURGUNU DEŞİFRE ETTİ”

Bu soruların cevabının Tapu, Şehir Planlama Dairesi ile Kaymakamlıktan çok rahat verilebilecekken Bakanın bu soru önergesine cevap vermekten kaçındığını ve kamuoyunda çeşitli spekülasyonların oluşmasına meydan verdiğini savunan Büyükyılmaz, Zaroğlu’nun ortaya koyduğu belgelerin, milyonlarca sterlin değerindeki “vurgunu” deşifre ettiğini ileri sürdü.

Büyükyılmaz şu ifadelere de yer verdi:

“Anlaşılan o ki Sayın Bakan bu sorulara cevap vermeyecektir. Bu durumda hükümetin başı olan Ersin Tatar ve Eski Eserler Dairesindeki birkaç bin liralık sahte bilet vurgununu ortaya çıkarmakla övünen Başbakan Yardımcısı Sayın Özersay, bu sorulara cevap vermek durumundadır.

Sayın Başbakan Tatar ve Yardımcısı Özersay ortada bir vurgun, bir şaibe, bir kirli ilişki yoksa bunu açıklamalı, hem Bakanı hem de kamuoyunu rahatlatmalıdır. Aksi taktirde kamuoyu ortada bir kirli ilişki olduğuna inanacak ve hem Başbakanı hem de yardımcısını da bu kirli ilişkinin bir parçası olarak görecektir.”