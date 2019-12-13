Büyükyılmaz: "Çatı adayı önerimizi kabul etmediler"

Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz Başkanlığında ki YDP Heyeti Yılmaz Bora Başkanlığında ki TMT Mücahitler Derneği yetkililerine Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde YDP’nin duruşunu ve parti politikalarını aktardı.

Büyükyılmaz, YDP’nin almış olduğu "Cumhurbaşkanlığı yarışına kendi adayı ile katılma" kararına rağmen seçimlerde Milli mutabakat ve tek aday çağrısında bulunduğunu ama diğer partilerin bu çağrıya cevap vermediğini söyledi.

Büyükyılmaz, Mücahitler Derneğinin Milli davanın amiral gemisi olduğunu söyleyerek, Derneğin aylardan beri çatı aday konusunda kulis yaptığını ama YDP’nin dışında diğer sağ partilerin bu çağrıya kulak vermediğini söyledi.

Bu saatten sonra artık çatı aday konusunun rafa kalktığını belirten Büyükyılmaz çalışmaların ikinci tur için yapılması gerektiğini söyledi.

YDP’ nin Kurum ve Kuruluşlara ziyaretleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.