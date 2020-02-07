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Büyükyılmaz: "HP eyleme destek veriyor, UBP buna boyun eğmemeli”

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Büyükyılmaz: "HP eyleme destek veriyor, UBP buna boyun eğmemeli”
Büyükyılmaz: "HP eyleme destek veriyor, UBP buna boyun eğmemeli”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin İmar Planı eylemini ‘kabul edilemez’ olarak tanımladı.

Söz konusu eylemin “rant sağlama amacı güttüğünü”  ve buna “ön ayak olan” kişinin de İçişleri Bakanı’nın olduğunu savunan Büyükyılmaz, İçişleri Bakanı Baybars’ın da istifa etmesi gerektiğini söyledi.

UBP’nin eyleme karşı direnç göstermesi gerektiğini savunan Büyükyılmaz, Halkın Partisi’nin söz konusu eyleme destek verdiğini iddia etti.

Büyükyılmaz’ın açıklaması şu şekilde:

“İmar Planı ile ilgili dün Müteahhitler Birliğinin yaptığı eylem kabul edilemez bir eylemdir.

İmar Planını 5 adet inşaat şirketine rant sağlamak için bir araç haline getiren İçişleri Bakanı, bu eylemin gizli organizatörüdür ve derhal istifa etmelidir.

Müteahhitler Birliği, İçişleri Bakanı ile ‘al gülüm ver gülüm’ anlayışı ile hazırladıkları İmar Planının,  Hükümetin UBP kanadına ve yargıya toslamasından son derece rahatsızdır. 2037 yılına kadar bölgede yapılacak bütün konutları rezervlerine alma hakkını kaybedecekleri için de telaş içindedir.

Dün Lefkoşa’ya yığılan araçların büyük çoğunluğu imar planının rantını yemeye hazırlanan ve fakat hevesleri kursaklarında kalan bu 5 inşaat şirketi tarafından kiralanmış ve ücretleri bir tamam bu firmalar tarafından ödenmiştir. Hükümet Polis marifeti ile Lefkoşa’ya gelen bu araçların koçanlarını kontrol ettirmeli ve bu rant çevrelerinin pis oyununu açığa çıkarmalıdır.

UBP, ortağı tarafından hazırlanan bu eyleme boyun eğmemeli ve 4’lü koalisyon hükümeti döneminde Çiftçiler Birliğinin eylemi nasıl engellendi ise aynı şekilde bu eylemi de engellemelidir. Böylece Devlet iradesinin üstünde bir iradenin olmadığını ve olamayacağını herkese göstermelidir.”

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