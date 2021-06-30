Büyükyılmaz: Kalitesiz Yakıt İddiası Asılsızdır

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasından yükselen kirli dumanla ilgili olarak açıklama yaptı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasından yükselen kirli dumanla ilgili olarak açıklama yaptı.

Büyükyılmaz yaptığı açıklamada, kalitesiz yakıt kullanıldığı iddiasının asılsız olduğunu vurguladı…

Her gelen yakıta ait numunelerin standartlara uygun olarak numune almaya yetkili bağımsız gözlemci firma tarafından, Teknecik personelinin gözetiminde alındığını ve analiz için uluslararası akredite laboratuvara gönderildiğini hatırlatan Büyükyılmaz, son dönemde alınan akaryakıta ait analiz sonuçlarının da teknik şartnamede tanımlanan limit değerler dahilinde olduğunu açıkladı.