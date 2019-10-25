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Büyükyılmaz: “Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye’yi seçim malzemesi yapmasın”

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YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirien bir takım iddialarda bulundu
Büyükyılmaz: “Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye’yi seçim malzemesi yapmasın”

Açıklamada şu iddialar yer aldı:

Cumhurbaşkanı Akıncı Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine cevap yetiştirmek için en küçük fırsatları bile kaçırmamaktadır. Bunun tabiî ki en büyük sebebi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Sayın Akıncı verdiği demeçlerle Türkiye Cumhuriyeti yetkililerini kendisi ile polemiğe girmeye ve böylece “Mağdur, Türkiye Karşıtı” imajı ile bazı çevrelere mesaj vermeye çalışmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı en son verdiği demeçte ;“Halkımız Türkiye ile de sağlıklı ve dengeli bir ilişki istemektedir. Türk halkına tepeden bakan, amir-memur ilişkisini çağrıştıran tutum ve davranışları halkımız tasvip etmemektedir…” diyerek sanki Türkiye Cumhuriyetinde ve KKTC de bunun aksini düşünenler varmış gibi bir hava yaratmaya çalışmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanına diyoruz ki; KKTC binlerce şehit ve gazinin emaneti olarak kurulmuş bir Türk Devletidir. Bu devleti ve bu devletin itibarını korumak, öncelikle devletin başına düşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile sürekli kavga ederek ne bu devleti yaşatmaya ne de bu devletin itibarını korumaya muvaffak olabilir. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanının bu Devleti yaşatmak gibi bir niyetinin olmadığı da acı bir gerçektir.

Sayın Cumhurbaşkanı bu kavgacı tutumu ile yaklaşan Cumhurbaşkanı seçimleri için marjinal kesimlere veya “Türkiyesiz Kıbrıs” hayalleri gören şer güçlere mesaj vermek, bu sayede onların desteğini sağlamaya çalışıyor olsa da, bu tutumun onu seçimleri kazanmasına yeterli olmayacağı açıktır.

Sayın Cumhurbaşkanını Türkiye’yi bu seçimlerde malzeme olarak kullanmamaya davet ediyoruz.

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