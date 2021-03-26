Büyükyılmaz:15 gün içerisinde Teknecik'e yakıt gelecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, 15 gün içerisinde Teknecik'e yakıtın geleceğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, BRT’de katıldığı Manşet Artı programında, elektrik üretimi için kullanılan akaryakıt ve elektrik fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu. Büyükyılmaz, akaryakıt konusunda spekülasyon yapıldığını ifade ederek, 5 Mayıs’a kadar yetecek akaryakıtın depolarda bulunduğunu, yeni akaryakıtın da iki parti halinde en geç on beş gün içerisinde gelmiş olacağını söyledi. Akaryakıt tedarikinde sıkıntı olmayacağının altını çizen Büyükyılmaz, ancak ödeme konusunda sorun olduğunu anlattı. Kurumun elektrik fiyatlarına yapması gereken zammı bir süredir yapmadığına işaret eden Büyükyılmaz, bunun da her ay için 22 milyon TL’lik bir açığa neden olduğunu belirtti.

Turan Büyükyılmaz, söz konusu durumu bir yazı ile ilgili bakanlık olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ileterek, söz konusu açığın devlet tarafından karşılanmasını talep ettiğini, ancak henüz bir yanıt alamadıklarını açıkladı.