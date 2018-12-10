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Büyüme rakamlarının ardından dolar/TL'de son durum ne?

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Üçüncü çeyrekte büyüme, beklentilerin altında kaldı
Büyüme rakamlarının ardından dolar/TL'de son durum ne?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerini (büyüme rakamları) açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3; ikinci çeyreğinde ise yüzde 5,2 büyüyen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 2’lik beklentinin altında kalarak yüzde 1,6 büyüdü. 

Haftaya cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentinin altında kalmasıyla hafif düşüşle başlayan dolar/TL, yükselişe geçti. TÜİK’in açıklama yaptığı saat olan 10:00’da 5.2944’ten işlem gören dolar/TL, daha sonra 5.30’a kadar yükseldi.

Bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Kasım ayında enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi sonrası piyasalar Merkez'in faiz indireceği beklentisin fiyatlamış, bu da geçen hafta kurun yükselişinde etkili olmuştu. Enflasyon verisi sonrası 5.15'lere çekilen kur bu beklentilerle 5.45'li seviyeleri görmüştü.  

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