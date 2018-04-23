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FLAŞ HABERTürkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih

BUZ DOLABI SİYASETİ

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Geçtiğimiz Cuma günü KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda T.C. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da katıldığı çok önemli bir toplantı gerçekleşti. Toplantıdan sonra resmi açıklanma yapılmadı. Toplantıda konuşulanlar ise medyaya sızmaya devam ediyor.
BUZ DOLABI SİYASETİ

GUTERRES’E DUR TALEBİ
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Kıbrıs üzerinden Newyork'a gitti. Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Gutteres ile görüşecek. Genel Sekreter'den Türkiye'deki seçimler sonuçlanana kadar Kıbrıs konusunda herhangi bir açılımda bulunmamasını talep edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Güney'deki seçim sonuçlarını beklediği gibi, Güney Kıbrıs'ın da Türkiye'deki seçim sonuçlarını beklemesinin BM'den talep edileceği öğrenildi. 

FEDERASYON TARTIŞMASI
Toplantıda, artık iki devletli bir çözümün ya da Konfederal Çözüm'ün konuşulmasının vaktinin geldiği üzerinde duruldu. Bundan sonra da bu konu gündeme gelecek. Siyasi partiler ile federasyon tezinin ortadan kalkmaması kaydı ile başka alternatiflerin konuşulmasında bir mahsur olmadığı üzerinde anlaşıldı. CTP'nin ve TDP'nin federasyon tezinden vazgeçilmesinin macera aramak olduğu yönünde itiraz ettikleri öğrenildi.

SOL HAREKET: İÇERİK AÇIKLANMALI
Sol Hareket, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrıda bulunarak, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirilen görüşmelerin içeriğini ve ne konuşulduğunu kamuoyu ile paylaşmasını talep etti. “24 Haziran seçimlerine kadar müzakereler ile ilgili adım atılmaması yönünde bir talep olduysa bunun asla kabul edilemez olduğunu” dile getiren Abdullah Korkmazhan, erken federal çözüm çabalarının kararlı bir şekilde yürütülmesi ve müzakerelerin bir an önce yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

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