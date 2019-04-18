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Buz parçası üzerinde sürüklenen kutup ayısı 700 kilometre uzaklıktaki köye indi

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Rusya'nın Kamçatka yarımadasındaki bir köyde, buz parçası üzerinde 700 kilometre sürüklendiği tahmin edilen bir kutup ayısı bulundu.
Buz parçası üzerinde sürüklenen kutup ayısı 700 kilometre uzaklıktaki köye indi

Sürüklenirken yön duygusunu kaybettiği belirtilen hayvanın bu hafta sonunda uyuşturularak helikopterle geldiği yer olan Çukotka'ya götürülmesi planlanıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Tiliçiki adlı köyde yiyecek arayan bitap durumdaki hayvanın insanların arasından geçtiği görülüyor.

Siberian Times, gazetesi, Umka adı verilen ayıya hem köylülerin hem de bölgedeki polisin yardım ettiğini yazdı.

@siberian_times tarafından yapılan Twitter paylaşımı: Frantic bid to save Umka the lost polar bear who travelled at least 700 kilometres in the wrong direction on ice floe. Exhausted and confused he seeks out help from the local police in Tilichiki, north of KamchatkaPics Leonid Shelapugin and Alina Ukolova

Köylüler balık verdi

Köylülerin hayvanı balıkla beslediği belirtiliyor.

Çevre koruma örgütü Greenpeace'ten Vladimir Çuprov, "İklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu ısınıyor ve hayvanların avlanma alanları küçülüyor, yaşam koşulları zorlaşıyor. Buzların çekilmesi nedeniyle kutup ayıları hayatta kalabilmek için yeni yollar arıyor. En kolay yol da insanların arasına girmek" dedi.

harita

Deniz üzerindeki buz kütleleri, kutup ayıları için yaşamsal önemde.

Hayvanlar, Kuzey Kutbu'ndaki buz tabakasının küçülmesi nedeniyle ana besinleri fok balıklarını bulmakta zorlanıyor.

Bu nedenle kutup ayılarının küresel ısınmadan en fazla etkilenen canlılardan biri olduğu belirtiliyor.

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