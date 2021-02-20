Buzla kaplanan Istranca Ormanları'ndaki ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Istranca Ormanları'ndaki ağaçlarda oluşan buzlanma ilgi çekiyor.
Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca Ormanları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.
Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları'nda hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesiyle ağaçlar buz tuttu.
Buzla kaplı ağaçları gören birçok kişi, araçlarından inerek bu anı amatör kamerayla kaydediyor.
İçerisinde birçok güzelliği barındıran ormanlar, kar yağışıyla coşan dereler ve kuşların yankılanan sesleri insanlara huzur veriyor.
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