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Buzlanan Tesla aracın açılmayan kapısı gündem oldu

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Kanada ve ABD'deki şiddetli kış fırtınası Tesla model araba sahiplerini araçsız bıraktı.
Buzlanan Tesla aracın açılmayan kapısı gündem oldu

Kanadalı bir meteorolog olan Rachel Modestino, geçen hafta şiddetli bir kış fırtınasının ardından sıcaklıklar eksiye düşünce Tesla aracının kapısını açamadı.

 

Modestino’nun aracının kısmen buzla kaplıyken kapıyı açmak için verdiği çabayı gösteren video, 10 milyondan fazla kez görüntülendi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Modestino, Tesla CEO’su Elon Musk’ı etiketleyerek “Bahse girerim Tesla’yı tasarlarken buzlanmayı düşünmediniz” diye yazdı.

Modestino’nun paylaşımına Twitter kullanıcılarından çeşitli tepkiler gelirken kimileri de telefonundaki bir uygulamayla arabasını nasıl açacağına dair tavsiyelerde bulundu.

Kimi sosyal medya kullanıcıları da Modestino’yu bir araba için yaklaşık 50.000 dolar ödediği halde arabayı koyacak bir garajı olmadığı için eleştiri yağmuruna tuttular.

Bunun üzerine tekrar paylaşım yapan Modestino, Musk’ı eleştirmek yerine sadece yaşadığı ikilemi göstermek istediğini belirtti. “Sadece fiyatına göre aptalca bir kusur olduğunu düşündüğüm için tweet attım.” diyen meteorolog, “Öğrendim: kilidi açma özelliği, daha uzun süre buz çözme, bebek ve araba kılıflarına daha az nazik davranma. Yardımınız için teşekkür ederim, Mutlu Noeller.” diye yazdı.

 

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