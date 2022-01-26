Buzlanmaya Dikkat!

Kar ve dolu yağışı nedeniyle Girne - Değirmenlik ile Yenierenköy - Dipkarpaz anayolları yer yer buzlandığından polis yavaş ve dikkatli sürüş uyarısı yaptı.



Polisin açıklaması aynen şöyle:



“Kar ve dolu yağışı nedeniyle Girne - Değirmenlik Anayolunun (Dağyolu) zirve kısmı ile Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu üzerinde yer yer buzlanma meydana gelmiştir. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur”