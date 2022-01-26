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Buzlanmaya Dikkat!

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Girne-Değirmenlik İle Yenierenköy-Dipkarpaz Anayollarında Buzlanmaya Dikkat
Buzlanmaya Dikkat!

Kar ve dolu yağışı nedeniyle Girne - Değirmenlik ile Yenierenköy - Dipkarpaz anayolları yer yer buzlandığından polis yavaş ve dikkatli sürüş uyarısı yaptı.
 

Polisin açıklaması aynen şöyle:
 

“Kar ve dolu yağışı nedeniyle Girne - Değirmenlik Anayolunun (Dağyolu) zirve kısmı ile Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu üzerinde yer yer buzlanma meydana gelmiştir.  Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur”

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