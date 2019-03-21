Buzullar eridi, Everest’te ölen 300 dağcının cesetleri gün yüzüne çıkmaya başladı

Dünyanın en yüksek dağı olan 8 bin 848 metrelik Everest’teki buzulların erimesi, zirveye tırmanırken ölen dağcıların cesetlerinin bulunmasını sağlıyor.

Çin ve Nepal sınırında yer alan dağda 300’e yakın kişinin öldüğünü belirten yetkililer, erime nedeniyle, cesedine ulaşılamayan bazı dağcıların cesetlerine ulaştıklarını belirtti. Nepal Dağcılık Derneği’nin eski başkanı Ang Tshering, “Buzlar her geçen yıl daha hızlı eriyor. Onlarca yıldır burada gömülü olan dağcıların cesetlerini buluyoruz” dedi. Tshering bir cesedin dağdan indirilmesinin 80 bin dolara (yaklaşık 436 bin lira) mal olduğunu söyledi.

2015’te yapılan bir araştırma 22’inci yüzyılda Everest’teki buzulların yüzde 99’unun yok olabileceği sonucunu ortaya koymuştu. Çin, bu yıl başında Everest’e çıkmasına izin vereceği dağcıların sayısını üçte bir oranında düşüreceğini açıklamıştı.

Edmund Hillary ve Tenzing Norgay 1953’te dağın zirvesine ulaşarak Everest’e tırmanan ilk isimler oldu.