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Buzullar için korkutan rapor: Artık çok geç

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Bilim insanları, hangi iklim eyleminin yapıldığına bakılmaksızın, Grönland buzulundaki kaybın, deniz seviyesinde minimum 27 santimetrelik bir artışa katkıda bulunacağını keşfetti.
Buzullar için korkutan rapor: Artık çok geç

Dünya şimdi fosil yakıtları yakmayı bıraksa bile, atmosferde neden oldukları ısı birikimi, Grönland'ın buz erimesi kaçınılmaz olacak ve deniz seviyesini en az 27 santimetre yükseltecek.

Bilim insanları ilk kez, son 150 yılda ortalama 1,1 derecelik küresel ısınma nedeniyle Grönland buz tabakasından ne kadar minimum buz kaybı olacağını ve bunun deniz seviyelerini nasıl yükselteceğini belirlediler.

110 KATRİLYON TON BUZU KAYBEDECEK

TRT Haber'de yer alan habere göre, Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırması'ndan (GEUS) bilim adamları, Grönland buz tabakası mevcut hacminin yüzde 3,3'ünü veya 110 katrilyon ton buzu "kaçınılmaz olarak" kaybedeceğini açıkladı. 

"TAHMİNLER EN DİP RAKAMLAR"

Kuzey Kutbu'ndaki iklim üzerine yürütülen araştırmanın başyazarı Profesör Jason Box yaptığı açıklamada, "Gerçekçi olarak, bu rakamı bu yüzyılda iki katından fazla göreceğiz. Tahminler en dip rakamlar. Küresel ısınmanın sadece devam edeceği öngörülebilir senaryoda, Grönland buz tabakasının deniz seviyesinin yükselmesine katkısı artmaya devam edecek.

Aşırı erime görülen 2012 yılını, bu yüzyılın sonlarında varsayımsal ortalama sabit bir iklim olarak aldığımızda, Grönland buz tabakasından taahhüt edilen kütle kaybı iki katından fazla artarak 78 cm'ye ulaşıyor” dedi.

BİLGİSAYAR MODELLEMESİ DEĞİL

Çalışma, belirsiz olabilecek tahminler yapmak için bilgisayar modellemesine dayanmadı.

Bunun yerine, uydu verilerinden elde edilen buz ölçümlerine ve bilim adamlarının buz tabakasına ilişkin gerçek dünya gözlemlerine dayanıyor.
Çalışma, yalnızca Grönland'dan gelen buzul erimesinin etkisini inceliyor, diğer kutup bölgelerinde değil.

Bu ayın başlarında yayınlanan araştırmalar, gezegenin diğer tarafında, Antarktika'nın “uyuyan devi”nin çöküşünün önümüzdeki yüzyıllarda gezegen ölçeğinde bir değişikliğe neden olabileceğini buldu.

 
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