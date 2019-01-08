  • BIST 90.361
  • Altın 223,050
  • Dolar 5,4034
  • Euro 6,1878
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -4 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Buzulların erimesiiyle yeni tehlike bir ortaya çıkabilir

»
Bilim insanları, buzul erimesinin buz tabakaları içinde hapsolmuş tonlarca metan gazını açığa çıkardığını tespit etti.
Buzulların erimesiiyle yeni tehlike bir ortaya çıkabilir

İngiltere'nin Bristol Üniversitesinden uluslararası araştırma ekibi, Grönland kıyılarında özel sensörlerle yaptıkları ölçümlerde, buz kıtasında yaz aylarında eriyen buz örtüsünün yoğun miktarda metan gazı açığa çıkardığını belirledi.

 

Ekip, Grönland kıyılarının bir bölümünü oluşturan 600 kilometrekarelik deniz bölgesinde, buz örtüsü yatağından eriyerek nehirler halinde denize akan sularla birlikte 6 ton metan gazının denize karıştığını tespit etti.

Metan gazının karbondioksit ile atmosferde sera etkisi yaratan en önemli gaz olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, yoğunluk bakımından karbondioksitten daha az miktarda bulunmasına karşın, 20 ila 28 kat daha fazla sera etkisine yol açma potansiyeli barındıran metan gazının oksidasyonla açığa çıkmasının atmosfer sıcaklığı arttırıcı etki yaratacağı uyarısında bulundu.

Metan, mikro organizmaların oksijen yokluğunda organik materyali dönüştürmesiyle ortaya çıkıyor. Metanın küresel ısınmaya olası etkilerine dair araştırmalar bugüne kadar daha çok kutup altı donmuş topraklarda sıkışan metan içeriğinin açığa çıkma olasılığına odaklanıyordu. Ancak yeni çalışma buz tabakaları arasındaki oksijensiz ortamda da yoğun miktarda metan gazı oluştuğunu ortaya çıkardı.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tayland S.Arabistan'dan kaçan kadını geri göndermeyecek07 Ocak 2019 Pazartesi 18:20
  • Twitter rekoru: 4 milyon retweet07 Ocak 2019 Pazartesi 18:03
  • 'Portekizli askerler' 13 bin kişiyi soktu!07 Ocak 2019 Pazartesi 17:07
  • Dan Bilzerian'ın davet ettiği İzmitli Ömer: Pişmaniye götüreceğim07 Ocak 2019 Pazartesi 17:05
  • Suudi Arabistan’da kadınlar boşandıklarını mesajla öğrenecek07 Ocak 2019 Pazartesi 16:30
  • Üzerinde sadece seyahat kartıyla ölü bulunan adamın gizemi07 Ocak 2019 Pazartesi 15:30
  • Kıbrıslu ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü: Ailem Onur'u seviyor07 Ocak 2019 Pazartesi 13:41
  • Ünlü manken evinde ölü bulundu07 Ocak 2019 Pazartesi 12:49
  • Altın Yenir Mi? 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:30
  • Vicdani Ret nedir?07 Ocak 2019 Pazartesi 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti