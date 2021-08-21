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Buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı

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ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi, Grönland’a birkaç saat boyunca yağmur yağdığını açıkladı.
Buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi, Grönland’a birkaç saat boyunca yağmur yağdığını açıkladı.

Dünyada bir ilk olan bu olay, 15 Ağustos günü Grönland’ın 3 bin 216 metre yükseğinde meydana geldi.

Sıcaklığın donma noktasının altına nadiren indiği bölgede, bunun kayıtlara geçen ilk yağmur olduğu belirtildi.

KUTUPLAR İKİ KAT FAZLA ISINIYOR

Son yıllarda bölgedeki buzulların erimeye başladığı belirtiliyor. Bilim insanları, bölgede, temmuz ayı içerisinde iki büyük erime yaşandığını açıkladı. Bu alan, 872 bin kilometrekareyi kapsıyor.

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle kutup bölgesinin dünyanın geri kalanından iki kat fazla ısındığını belirtiyor.

Küresel ısınma, dünyada sıcaklıkları ortalama 1 derece yükseltirken, kutuplarda sıcaklık iki derece arttı. Isınma nedeniyle buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesine neden olarak kıyılardaki yerleşimleri tehdit ediyor.

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