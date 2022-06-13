BY Genel Sekreteri Özkızan: Çavuşoğlu'nun KKTC'li bakanların gözü önünde "vatandaşlık" sözü vermesi açıkça müdahaledir!

İşte açıklama;

Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kktc'li bakanların gözü önünde "vatandaşlık" sözü verdi. Bu, Kıbrıslı Türklerin içişlerine doğrudan bir müdahaledir, nezaketsizliktir ve haddini bilmemezliktir.

Bu konuşma gerçekleşirken çıkıp "bu mesele bizim içişlerimize ait bir meseledir, Sayın Çavuşoğlu'nun kaygılarını anlıyoruz, bu konuyla da elbette ilgileneceğiz, ancak son sözü kktc'nin yetkili makamları söyler" diyemeyen kktc'li yetkililer de Kıbrıslı Türklerin egemenliğini ayaklar altına almıştır.

Eğer bahsi geçen konu, Türkiye kökenli insanlarımızın Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşadığı sağlık, eğitim, ulaşım, barınma ve sosyal haklar gibi sorunlar olsaydı, elbette Türkiye'nin bir yetkilisinin bu tür mağduriyetlere dair taleplerde bulunması anlaşılır olurdu, her ülkede olabileceği gibi. Ancak vatandaşlık, bir ülkenin egemenlik alanıdır ve dışarıdan tartışmaya açık değildir. Bir devlet çıkıp "ben bundan sonra artık kimseyi vatandaş yapmayacağım" diye karar da alabilir, ve buna saygı duymak zorundasınız.

Gelelim meselenin diğer yüzüne... Dikkat ederseniz, Çavuşoğlu'nun bulunduğu toplantıda vatandaşlık talep eden kişi, 2002'den beridir, yani tam 20 yıldır Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşamış olmasına rağmen vatandaşlık alamadığını söylüyor. Mesele tam da burda başlıyor.

Kıbrıs'ın kuzeyinde sıkı kriterlere bağlı bir vatandaşlık düzenlemesi yoktur. Yani vatandaşlığı "kimin hak ettiği" konusu, hukuki ve hak temelli bir tartışma değil, tamamen keyfi bir biçimde, Bakanlar Kurulu inisiyatifiyle gerçekleşmektedir (doğal vatandaşlıklar hariç). Başvuru yapmak için gerekli kriterler az çok net olsa da, başvurunuzun kabul görüp görmeyeceği "keyfi" bir durumdur.

İronik olan şu ki, bu keyfiliği sadece sağcı siyasetçiler değil, memleketin pek çok solcusu da savunuyor. Sağcı siyasetçiler zaten düzgün bir Vatandaşlık Yasası yapılmasına, ve vatandaşlığın somut ve kurallara dayalı kriterlere bağlanmasına karşıdır, biliyorsunuz. Ne de olsa, "vatandaşlık vaadi" ciddi bir oy (veya tehdit) kaynağıdır.

Öte yandan "hak etmeyen on binlerce insan vatandaş yapılıyor" diye sürekli söylenen pek çok "Kıbrıs sorunu solcusu"na gidip sorarsanız "peki kimler hak ediyor?" diye, size verecekleri cevap "hiçkimse" olacaktır. Çünkü bu kesimlere göre de, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kimsenin zaten seçimlerde söz hakkı olmaması gerekir. Yani "hak etmeyenler vatandaş yapılıyor" şikayetlerinde samimi değildirler, çünkü zaten onlara göre hiç kimse hak etmemektedir. Bu kesimler de, tıpkı sağcı siyasetçiler gibi, vatandaşlığı kimin hak edip kimin hak etmeyeceğini sıkı kurallara ve kriterlere göre belirleyecek bir Vatandaşlık Yasası'na karşıdırlar, çünkü eğer böyle bir yasa üzerinde uzlaşılırsa, Allah göstermesin, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da bu ülkede söz sahibi olmaları tamamen meşrulaşabilir (!) İşte tam da bu yüzden, vatandaşlık konusunda sürkeli şikayet etmelerine rağmen, bir Vatandaşlık Yasası'nın yapılıp, vatandaşlığın keyfi bir biçimde verilmesinin önüne geçilmesine de karşıdırlar.

Hâl böyle olunca da, ciddi bir Vatandaşlık Yasası yapılsa gerçekten bu ülkenin vatandaşı olmayı hak edecek kişileri mağdur ediyoruz ve Türkiyeli yetkililerin ağzının içine bakıyorlar (ya da gidip sağ partilere boyun eğiyorlar); hem de daha dün bu memlekete gelmiş kişilerin keyfi bir biçimde vatandaş yapılmaya devam edilmesini de meşrulaştırıyoruz. Yani, 20 yıldır vatandaş olamayan kişinin samimi ve insani derdi; sağ siyasetin keyfi vatandaşlık siyasetine, Türkiyeli yetkililerin dayatmalarına, ve tüm siyasetini 1974'ten sonra Kıbrıs'ın kuzeyine gelmiş Türkiye kökenli insanlarımızı dışlamak üzerine kuranların tabağına meze edilmiş oluyor.

Lafı uzatmayalım. Bu ülkede, hukuki bir çerçevede, sıkı kriterlere ve kurallara göre tanımlanmış bir "Vatandaşlık Yasası" yapılmalıdır. Bu kritlerlerin ne olacağını oturup enine boyuna elbette konuşuruz, ama bu konuşmayı yapmadan önce, vatandaşlık konusunu keyfi malzeme yapan sağ siyasetiçlerden ve Türkiyeli yetkililerden de, "Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kimse vatandaş olamaz çünkü benim keyfim öyle istiyor" diyen yaklaşımdan da kurtulmamız gerek.