  • BIST 101.424
  • Altın 276,453
  • Dolar 5,7144
  • Euro 6,2990
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

BY Lefkoşa: Gece Kulüplerindeki Kadınlar Can Güvenliğinden Yoksun!

» »
Geçtiğimiz hafta sonu Alayköy’de bir gece kulübünde çalışan kadının kulübe gelen müşteri tarafından darp edilmesi, gece kulüplerinde çalıştırılan kadınların can güvenliğinin dahi sağlanmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
BY Lefkoşa: Gece Kulüplerindeki Kadınlar Can Güvenliğinden Yoksun!

Bağımsızlık Yolu gece kulubünde meydana gelen şiddet olayıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Geçtiğimiz hafta sonu Alayköy’de bir gece kulübünde çalışan kadının kulübe gelen müşteri tarafından darp edilmesi, gece kulüplerinde çalıştırılan kadınların can güvenliğinin dahi sağlanmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Gece kulübünde seks kölesi olarak çalıştırılan kadınların uğradığı şiddet olayları yalnızca basına yansıyanlarla sınırlı değildir. Seks kölesi kadınlar hemen her gün, bulundukları ortamda baskı, şiddet ve zorlamaya maruz kalmaktadır. Gece kulüplerinin şehir dışında konuşlandırılarak gözden uzak olması da, burada çalıştırılan kadınların yaşadıkları mağduriyetlerle ilgili kendilerine destek sağlanamayacak izole bir yaşama hapsedilmesine neden olmaktadır.

Ülkemizde gece kulüplerinde kadınlar borçlandırılarak, kilit altında tutulup seyahat özgürlüğünden yoksun bırakılarak ve polis tarafından pasaportlarına el konularak çalıştırılmaktadır. Tüm bu çalışma ve yaşam koşulları bize, ülkemizde seks işçiliği değil seks köleliği olduğunu göstermektedir.

Gece kulüplerinde yaşanan cinayet ve şiddet olayları buraların ne kadar mafyatik yerler olduğunu da göstermektedir. Bu sebeple yasal bir düzenleme yapılarak seks işçiliğinin tanımlanmasının bu gayriinsani durumu düzeltmek yerine sadece yasal bir çerçeve kazandıracağına ve bu soruna çözüm olamayacağına inanıyoruz. İşte bu yüzden Bağımsızlık Yolu olarak, gece kulüplerinde çalıştırılan kadınların bu gayriinsani durumunun sona ermesi ve özgürleşebilmeleri için Gece Kuluplerinin kapatılması gerektiğini savunuyoruz.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü olarak, Lefkoşa Kaza Mahkemesinde devam eden darp davasının takipçisi olacağımızı ve gece kulüplerinde çalıştırılan kadınlar özgürleşinceye dek mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü (a)

 

Cansu N. Nazlı

 

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölgesi Örgütlenme Sorumlusu

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani ve gayri tabii ölüm (Gelişme)17 Eylül 2019 Salı 13:33
  • LTB-İBB ilişkileri kurumsal çerçevede devam edecek17 Eylül 2019 Salı 13:21
  • Tatlısu’da metrekareye 31 Kg yağış kaydedildi17 Eylül 2019 Salı 12:42
  • Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet’i kabul etti17 Eylül 2019 Salı 12:39
  • Oktay: hidrokarbon kaynaklarla alakalı Kıbrıs Türkü'nün hakkını başkalarına yedirmek isteyenlere de asla fırsat vermeyiz”17 Eylül 2019 Salı 12:18
  • 21 Eylül Dünya Temizlik Günü: “Let’s Do It!” hareketi 169 ülke ile eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs'ta17 Eylül 2019 Salı 11:38
  • Türkiye’nin Navtex’leri ve Emiliu’nun talebi17 Eylül 2019 Salı 11:30
  • Sahil temizleyen gence "İyilik Lideri" ödülü17 Eylül 2019 Salı 11:02
  • TODER eğitime olan bakışın daha gerçek ve çözümcü olmasını umduklarını belirtti17 Eylül 2019 Salı 10:49
  • Çeler: Devletin malı deniz yemeyen keriz!17 Eylül 2019 Salı 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti