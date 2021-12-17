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BY Mağusa: Külliyeye para var, eğitime yok!

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Açıklamada "Yaşanan bu olay tamamen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın ihmalidir." denildi.
BY Mağusa: Külliyeye para var, eğitime yok!

Bağımsızlık Yolu Mağusa yönetiminden eleştiri:

Dün Mağusa'nın en köklü, en büyük okulu olan Namık Kemal Lisesi’nde 12 Fen C sınıfının tavanı çöktü ve bir öğrenci yaralandı. Okul Müdürü ise basına “Küçücük bir yerden sıvalar düştü. Bir çocuk da yakındaydı, çocuğun üzerine sıçradı. Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçtik. İnşaat biriminden gelip bakacaklar” diye açıklama yaptı.

Biz ücretsiz, kaliteli kamusal eğitim herkesin hakkı diyoruz, devlet okullarının tavanı çocukların başına yıkılıyor. Devlet bütçesinin %30'dan fazlası özel okul, hastane ve otellere teşvik, hibe, muafiyet olarak verilirken; kamusal okullara bir kuruş yatırım yapılmamasını şiddetle kınıyoruz.

Yaşanan bu olay tamamen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın ihmalidir.

Bu kaza daha kötü sonuçlanabilirdi! Ve bunun hesabını kimse veremezdi! Bakanlık, öncelikle tarihi ve manevi öneme sahip Namık Kemal Lisesi'ni ve devamında tüm devlet okullarının binalarını denetlemeli ve gereken önlemleri acilen almalıdır.

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