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BY: "TC tarafından temizleneceği iddiası kesinlikle inandırıcı değildir"

» »
BY: "TC tarafından temizleneceği iddiası kesinlikle inandırıcı değildir"
Bağımsızlık Yolu yazılı olarak gerçekleştirdiği açıklamasında PGM'de titizlikle sürdürülen FETÖ soruşturmasına ilişkin Türkiye hükümetine seslenerek, "FETÖ varsa sizin yüzünüzden: çünkü polis size bağlı" dedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği gibi Türkiye'deki "terör soruşturması" genişletilerek ülkemize taşınmış ve Polis teşkilatı içerisinde idari inceleme başlatılmıştır. Kıbrıslı Türk toplumunun güvenliğinden sorumlu polis teşkilatının, başka bir ülkenin gündemince belirlenmesi ve taciz edilmesi kabul edilemez. Kaldı ki, bahsi geçen örgüt ve polisimiz içindeki varsayılan ilişkileri gerçek olsa bile, bu işin sorumlusu da yıllardır Kıbrıslı Türklerin  iradesi hilafına Polis Teşkilatını dışardan idare edenlerdir. TC tarafından idare edilen polisimizin, TC'nin politik tercihleri ile şekillenerek TC'nin yarattığı zaafiyetlerce bünyemize sirayet etmiş bir sorundan; yine TC tarafından temizleneceği iddiası kesinlikle inandırıcı değildir.

Tüm bu yaşananlar, polis teşkilatının bir an önce Kıbrıslı Türk halkının sivil iradesine bağlanması gerektiğini tekrar gözler önüne sermiştir.

Yabancı bir ülkeye değil, kendi halkına karşı sorumlu olan, şeffaf, denetlenebilir yapıya sahip bir polis teşkilatı yaratmanın başka bir yolu yoktur.

AKP Elini Kurumlarımızdan Çekmelidir

Polis Sivile Bağlansın

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