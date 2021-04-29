BY: Ultra Zenginler de Bedel Ödesin Diye 1 Mayıs'ta Sokağa

Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi 1 Mayıs İşçi Sınıfı’nın Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ne yönelik “Ultra Zenginler de Bedel Ödesin Diye 1 Mayıs’ta Sokağa” başlığı ile bir çağrı yayınladı.

Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi 1 Mayıs İşçi Sınıfı’nın Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ne yönelik “Ultra Zenginler de Bedel Ödesin Diye 1 Mayıs’ta Sokağa” başlığı ile bir çağrı yayınlayarak halkı 1 Mayıs’ta saat 17:00’da Hastane Çemberi’nde buluşup, Göçmenköy Çocuk Parkı’na yürümeye çağırdı.

Toplumun en zengin kesimlerine yönelik servet vergisi, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endeklenmesi, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması taleplerine vurgu yapılan açıklamada, hükümetin emekçi ve esnafın mağduriyetlerini görmezden gelirken, utra zenginleri teşvik ve ödemelere boğduğu noktasına dikkat çekilerek, bu koşullarda 1 Mayıs’ta emeğe ses vermenin her zamankinden de önemli hale geldiği vurgulandı.

Etkinlik kapsamında saat 18 itibari ile ise Göçmenköy Çocuk Parkı’nda sahne etkinlikleri, konuşmalar ve Sol Anahtarı konseri yer alacağı vurgulandı.

Tam Metin:

Emekçilerin her geçen gün artan ekonomik krizin etkileri altında ezildiği, hükümetlerin pandemi nedeni ile emekçilerin uğradığı mağduriyetleri görmezden geldiği bu dönemde 1 Mayıs’ta alanlarda olmak daha da zaruri bir hal almıştır.

Özel sektör emekçisi işsizliğe mahkum edilir, işsizlik parası dahi azaltılırken, esnaf her geçen gün kepenk kapatırken, hükümet emekçiye para yok demekte, ekonomiyi kurtarma adı altında ise ultra zenginleri her geçen gün teşviklere ve ödemelere boğmaktadır.

İşte tam da bu koşullarda 1 Mayıs İşçi Sınıfı’nın Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde sesimizi yükseltmemiz daha da bir zaruri duruma gelmiştir.

Çare yok diyenlere karşı ultra zenginler de bedel ödesin demek için,

Toplumun en zengin kesimlerine servet vergisi uygulanmasını talep etmek için,

Asgari ücretin hükümetin ve sermayenin insafına kalan bir sefalet ücreti olmaktan çıkarılarak kamuda en düşük maaşa endeklenmesi için,

Özel sektör emekçisinin kendi haklarını savunmasını sağlayacak 10 ve üzeri emekçi çalıştıran işverenlerin emekçileri sendikasız çalıştırılmasının yasaklanması için

1 Mayıs’ta Sokağa Çıkıyoruz.

1 Mayıs’ta sabah saat 11’de sendikaların düzenleyeceği yürüyüşe katıldıktan sonra, akşam saat 17:00’da Hastane Çemberi’nde (Mamülcüoğlu Pastanesi karşısı) buluşup “Ultra Zenginler de bedel ödesin” diyerek Göçmenköy Parkı’na pandemi önlemlerine dikkat ederek bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Yürüyüşün ardından ise saat 18 itibari ile Göçmenköy Çocuk Parkı’nda sahne etkinlikleri, konuşmalar ve Sol Anahtarı müzik dinletisi gerçekleşecektir.

Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi olarak tüm halkımızı ve ilerici örgütleri 1 Mayıs’ta emeğin sesini yükseltmek üzere eyleme katılmaya, sesimize ses katmaya çağırırız.