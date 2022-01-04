BY'den Külliye eleştirisi

Özkızan, ülkede ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını kaydederek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için kaynak ayrılmasını eleştirdi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, ülkede ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını kaydederek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için kaynak ayrılmasını eleştirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında “O sarayı size yaptırmayacağız!” diyen Özkızan, Kıbrıslı Türk halkının, döviz krizi, pandemi ve dünya çapındaki enflasyon dalgasının bir araya gelmesiyle, yakın tarihinin belki de en büyük ekonomik krizini yaşadığını belirtti.

Bu süreçte halkın ve emekçilerin durumunu iyileştirecek adımlar atılması gerektiğini söyleyen Özkızan, Bağımsızlık Yolu “Muhalefet Programı”nda, servet vergisi, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi ve özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gibi taleplere yer verildiğini anımsattı.

Gelmiş geçmiş hükümetleri, kendilerinin ve ultra zenginlerin çıkarlarını kollayıp, emekçiler ve halk için kılını bile kıpırdatmamakla suçlayan Özkızan, “Son yaşanan gelişme ise, artık bardağı taşıran son damla olmuştur” dedi.