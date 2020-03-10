ByLock'ta 'LOVE' grubu kurup eş sipariş etmişler; "Akif Bey çok seçici, teni beyaz, boyu 1.65’ten yukarı olacak"

FETÖ'cülerin Bylock yazışmalarında ilginç detaylar ortaya çıkıyor. FETÖ’nün itirafçı olan izdivaç görevlisi Serkan K.’nin ByLock’ta 'LOVE' grubu kurduğu ve aralarında eski hâkim ve savcıların da bulunduğu üyelerinin ‘eş siparişi’ verdiği ortaya çıktı. Ankara’daki bir izdivaç toplantısındaki, “Akif bey çok seçici bir arkadaş. Teni beyaz, boyu 1.65’ten yukarı, Zonguldaklı olacak” notu dikkat çekti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, FETÖ'nün Gaziantep ve Malatya'da 2014 yılı sonrası yargı mahrem imamı ve izdivaç görevlisi olarak görev yapan FETÖ mensubu eski öğretmen Serkan K., hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan, şüpheli hakkında örgüt yöneticiliği suçundan 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Kabul edilen iddianamede şüphelinin ByLock yazışmalarına da yer verildi. Serkan K.'nın "LOVE" isimli grubun kurucusu olduğu, grup katılımcıları arasında eski hâkim ve savcıların da bulunduğu belirtildi.

"Bekâr hâkim ve savcılar tespit ediliyordu"

Serkan K.'nin ByLock mesajlarında. "Akif bey çok seçici bir arkadaş. Ten rengi beyaz olacak, boyu 165'ten yukarı, memleketi Zonguldak civarı olacak, güzel olacak gibi..." şeklinde yazışmalar tespit edildi. "LOVE" isimli grup, "İzdivaçtan sorumlu olan FETÖ/PDY mensubu üyelerin bulunduğu gruptur" diyen Serkan K., ifadesinde özetle şunları anlattı:

"Malatya'da bulunan FETÖ/PDY mensubu bekâr hâkim ve savcılar sorumlu öğretmenleri tarafından tespit ediliyordu. Evlenip evlenmek istemediği, nasıl bir eş aradığı tespit edilip, bu tespitler bana Burak kod adlı Kenan T. isimli şahıs tarafından getiriliyordu. Ben bu bilgileri bilgisayar ortamında kayıt edip, şahsın resmiyle birlikte FETÖ/PDY örgütünün Türkiye izdivaç sorumlusu olan Ankara'da bulunan Ertuğrul kod adlı şahsa kullandığımız programlar üzerinden gönderiyordum. Her bölgeden toplanılan bilgiler Ertuğrul kod isimli şahısta toplanıyordu, ayda bir izdivaç toplantılarında birbirine uyan adaylar belirleniyordu. Toplantıda eşleştirilen adaylardan önce erkek olana durum anlatılıyordu, erkek olabilir derse, konu eşleştiği bayana bildiriliyordu. Bayan da evet derse, yüz yüze görüşme sağlanıp evlilik sürecinin takibi yapılıyordu."